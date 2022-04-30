街頭拖屍｜元朗男涉殺女友案再拘2男1女　警指屬單位租客將查行兇動機

更新15:10：警方交代元朗田廈路昨日發生的謀殺案情，元朗警區助理指揮官(刑事)林慶璋警司表示，今日警方再拘捕2男1女，涉嫌「阻止合法埋葬屍體罪」，當中1男1女是夫婦關係，另1人是朋友關係，3人年齡27至31歲，是男疑兇及女死者的同住租客朋友，包括女死者和被告，他們全部是租客，同住在一個700呎的村屋的單位，該單位相信是女死者遇害的地點，警方相信今日被捕的2男1女在案發時在場。警方指，會調查疑犯的行兇動機、精神狀況、事前有無發生衝突、有無其他同黨，以及他們各人之間的關係。

女死者 雙腿遭 腐蝕性液體燒傷

警方交代更多女死者的傷勢，指女死者除了頭部、肩膊以下至雙腳被保鮮紙包裹外，女死者屍體被發現時已發脹，懷疑在被發現的前一日已死去，包括面、左肩及手腳等身體多處都有瘀傷，後腦位置有血跡及1厘米的傷痕，女死者雙腿亦有腐蝕性液體燒傷過的痕跡，有待法醫確定死因。

12:00：元朗田廈路昨日發生謀殺案，一名25歲姓吳的男子涉嫌殺害女友後棄屍街頭，當場被捕。警方今日凌晨公布，正調查昨日上午在天水圍發生的一宗謀殺案，案中一名30歲女子死亡。消息指，警方初步調查後，再拘捕多2男1女，涉嫌非法處理屍體，據了解，均與死者及吳男同住，警方將於下午3時交代案情。

現時消息指，警方昨日上午約6時接報，指一名男子在田廈路70號對開拖行一具人形物體，人員趕赴現場，發現該名25歲男子及其30歲女友。該名女子死者衣服染有血漬，身體有多處瘀傷，頭部被保鮮紙包裹，肩膊以下至雙腳、以及雙手則被透明膠紙綑綁，後腦位置有血跡及1厘米的傷痕，不排除死者遇害後被五花大綁，再被人利用板車運屍及企圖棄屍。

事發在昨日田廈路油站附近，早上6時，有途人發現一名男子以板車拖著一名女子，該女子全身被紙皮包住，頭部包住保鮮紙、手腳被尼龍繩綁住。警員到場證實女子已經死亡，即場拘捕涉案的25歲男子，現場消息指兩人是男女朋友。死者遺體約下午1時30分抬離田廈路。