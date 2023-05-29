街頭設「象棋殘局」專呃老人家 3內地男子被捕

「殘局黨」於上周三（24日）及上周五（26日）分別於灣仔及紅墈犯案。犯案團伙一行4人，首先於街上擺設象棋殘局，並針對老人家，邀請長者進行對弈，而另外三人「做枚」，扮演旁觀者，透過用言語挑釁受害人，引導他們作出高額投注，甚至拿出貴重財物作扺押，並在受害人專注棋局時分別盜去或搶去其財物，亦有人被直接搶去銀包，共涉約9,400元。

3名內地男子被捕

警方接報並經調查後，昨日（28日）於早上於旺角及落馬洲口岸警方以「串謀詐騙」、「扒竊」及「搶掠」等罪拘捕3名持雙程證的男子，年齡介乎49歲至65歲，並檢獲懷疑涉案的象棋、犯案時疑犯所穿着的衣物以及現金約3萬元。另外，警方發現團伙位於旺角一間賓館房間藏有大量用作「祈福黨」道具，包括道士袍、算命海報，逾200個護身符及搖鈴等道具。警方相信團伙於2月開始，於港九新界各區進行街頭騙案，正調查團伙會否涉及更多案件，不排除更多人被捕。