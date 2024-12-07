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2024-12-07 20:00:00

街馬2024｜灣仔將軍澳九龍城等多區封路　一文睇清賽事路線、預計塞車位置

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香港街馬2023途經將藍隧道。(資料圖片)

香港街馬2023途經將藍隧道。(資料圖片)

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「香港街馬2024」賽事12月8日舉行，港島北、九龍東及將軍澳多處在當日凌晨1時起，將分階段實施臨時特別交通及運輸安排，包括封路或改道，直至最遲約下午1時重開。運輸署預計，受臨時封路影響港九多處交通會比平時的周日顯著擠塞，呼籲駕駛人士避免駕車前往受影響地區，遇上交通擠塞應保持忍讓及小心駕駛。

▼去年街馬賽事盛況▼

香港街馬2023途經將軍澳跨灣大橋。(資料圖片) 香港街馬2023途經偉業街，有人即場演唱為跑手打氣。(資料圖片) 香港街馬2023途經茶果嶺道。(資料圖片) 香港街馬2023途經將軍澳的環澳路。(資料圖片) 香港街馬2023途經將藍隧道。(資料圖片) 香港街馬2023途經茶果嶺道。(資料圖片)

全馬銅鑼灣出發經中環將軍澳

賽事分為全程、半程和10公里馬拉松比賽，全程比賽將由東區走廊近興發街出發，途經的主要路段包括東區走廊、中環及灣仔繞道、龍和道，然後折返前往東區海底隧道及將藍公路，及後再折返並經茶果嶺道、觀塘繞道、海濱道、啟福道、啟德隧道及東九龍走廊，前往土瓜灣新山道終點。

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半程馬拉松比賽的路線與全馬相若，但不會途經中環及灣仔繞道、龍和道及將藍公路。10公里賽事則以將藍公路近唐賢街為起點，經將藍公路、茶果嶺道及觀塘繞道前往觀塘海濱道終點。受臨時封路影響，有58條巴士路線和16條專綫小巴路線要分階段臨時改道、縮短路線或遷站。

多條主幹道料比平時周日擠車

運輸署又預計，封路期間多處交通會較平時周日顯著擠塞，包括港島區的英皇道、渣華道、筲箕灣道、高士威道、維園道、怡和街、告士打道、軒尼詩道、干諾道中、夏慤道、金鐘道、香港仔隧道往灣仔方向、中環碼頭一帶，以及九龍區的觀塘道、偉業街、太子道東及九龍灣一帶，呼籲市民應及早計劃行程以免延誤。

▼香港街馬2024賽事路線圖▼

香港街馬2024全程馬拉松路線圖。(大會網站圖片) 香港街馬2024半程馬拉松路線圖。(大會網站圖片) 香港街馬2024的10公里馬拉松路線圖。(大會網站圖片)
安全運動原則不傷膝。（am730製圖） 安全運動原則不傷膝。（am730製圖） 安全運動原則不傷膝。（am730製圖） 安全運動原則不傷膝。（am730製圖）

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