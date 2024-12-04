街馬2024︱街馬12·8開跑 首次途中提供盆菜茶粿 港九多區封路周日凌晨起封路

年度跑步盛事「嘉里香港街馬2024」將於本周日(8日)舉行，主辦方表示活動規模雖和去年相若，但參加人數較以往多，今屆亦是首次於途中提供盆菜及茶粿等圍村食品予跑手。為配合當日多場賽事舉行，警方當日清晨起陸續在港島及九龍部分階段實施臨時交通、封路及公共運輸安排，其中部分街道將於凌晨1時許開始陸續封路。另外，港鐵和三條特別巴士路線亦將於本周日調整服務，方便參賽者前往銅鑼灣。

香港街馬當日有多場賽事舉行，加入將軍澳跨灣大橋及將藍隧道路段的全馬、路線與全馬相若，但不會途經中環及灣仔繞道的半馬拉松，以及跑上將軍澳跨灣大橋及將藍隧道的10公里賽事。主辦方表示，今年規模和去年相若，但參加人數較以往多，共有19,000多名跑手參與，當中有來自64個國家或地區，共3,069名非本地跑手參加。