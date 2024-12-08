街馬2024｜1.6萬人早上參賽　大會證實有半馬跑手誤跑多9公里：或工作人員指示有誤

「香港街馬2024」賽事今日舉行，1.6萬跑手分別參與全馬、半馬和10公里賽事等，包括超過3,000名非本地跑手。全馬賽事清晨5時率先在東區走廊起步，途經中環及灣仔繞道、東區海底隧道、將藍公路、觀塘繞道等前往土瓜灣。半馬賽事路線就與全馬相若，同樣從東區走廊起步，但不會途經中環及灣仔繞道、龍和道及將藍公路。 賽後有疑似跑手在網上表示，懷疑現場工作人員指示不清晰導致跑錯路線，最終使一批21.5公里的半馬跑手跑出30公里路線，多出接近9公里。大會其後證實事件，「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行稱雖然只屬零星個案，但大會都十分關注，現正了解事件。

大會：跑錯路或工作人員指示有誤 梁百行指，在賽道上所有指示或設置正確擺放下，若真的有跑手跑錯賽道，有機會是現場工作人員指示有誤。大會了解事件後如發現是人為錯誤，將致力改善工作人員的培訓，希望未來賽事能順利進行。另外，截至中午12時30分共錄得206人感到不適或受傷，當中有4人需送院治理。 陳國基盼跑手享受長跑樂趣 政務司司長陳國基在開跑典禮致辭稱，活動來到第九屆，比賽不斷注入新元素，為參加者帶來驚喜，又稱10公里賽事家庭組別要求其中一人必須是10至25歲的年輕人，切合政府推動體育普及化的政策目標。他希望跑手突破自我的同時，亦享受長跑的樂趣。

今年賽事首次在途中提供盆菜及茶粿等圍村食品予跑手。有跑手賽前表示今日天氣不錯，適合馬拉松運動，認為「涼涼地好跑啲」，亦有人讚揚賽道附近洗手間充足。在將藍公路出發往觀塘的10公里賽事，今年繼續不乏打扮成不同造型的跑手。不過，亦有跑手認為街馬路線比較迂迴，不適合創造個人佳績。 ▼去年街馬賽事盛況▼