衙前圍村考古現圍牆地基　證古代建築技術

考古學家朱莉亞團隊在衙前圍村的東北角和西南角，發掘到角樓和圍牆的石製地基，估計最早建於明清兩代。（市建局圖片）

由市建局負責重建的黃大仙衙前圍村有豐富歷史價值，市建局為評估圍村地底可能埋藏昔日圍牆遺跡及村民聚居的證據，2016年邀請國際考古專家朱莉亞（Ms.JulieVanDenBergh）為衙前圍村作獨立文物影響評估，以確定最終保育方案。

朱莉亞團隊在圍村的東北角和西南角，發掘到角樓和圍牆的石製地基，估計最早建於明清兩代，其後嘗試在城牆外的護城河原址的沉積物中尋找最早期的村民聚落證據，並挖掘了解圍牆地基的建造方法和建築物料、在不同年代的用途和受破壞程度。

考古發現圍牆曾重建

考古挖掘於去年年中結束，朱莉亞表示，角樓和圍牆地基遺跡的發現佐證了歷史紀錄，出土的圍牆地基可為古牆的建造方法和石材提供資料，團隊又發現圍牆石塊曾經重用，意味村民在較近的年代曾重建圍牆，亦有圍牆的石頭用作回填護城河，再於其上建屋。

文物方面，朱莉亞指，發掘找到大量古時的日常用具，反映不同年代衙前圍村居民的日常生活面貌，「因為當時沒有廁所，他們需要用夜壼，我們正好在遺址找到一些，也找到屬於清代的墨台和耕牛相關的木具等」，顯示該遺址18世紀至20世紀初的農業文化，亦有捕魚器具、遊戲和教育相關的出土文物。她更指，出土文物亦證明聚居村落已有一定繁榮程度，因發現了來自日本的陶器和歐洲的器具，顯示村民有經濟實力進口外來貨品。