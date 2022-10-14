衛生署籲停用一款外用產品  含未標示受管制藥物成分

衞生署呼籲市民切勿購買或使用一款名為「LAB LUMINUS ANTI-SENSITIVE SERUM」的外用產品，因發現該產品含有未標示受管制的藥物成分。署方跟進市民投訴，從一間位於中環的店舖取得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，產品的樣本含有「倍他米松戊酸酯」，是《藥劑業及毒藥條例》(第138章)下的第1部毒藥。有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。衞生署今日到該店舖展開行動，撿獲一批懷疑第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。衞生署的調查仍在進行中。

「倍他米松戊酸酯」是用於治療炎症的類固醇藥物，其副作用包括滿月臉、高血壓、高血糖、皮膚萎縮、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。含有「倍他米松戊酸酯」的產品屬處方藥物，須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。已購買相關產品的市民應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予位於灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室的衞生署藥物辦公室銷毀。