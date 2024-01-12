衛生署籲婦女定期篩查 子宮頸癌新症回升 年近600宗

子宮頸癌是全球婦女第四大常見癌症，數十年來發病率和死亡率雖然整體有下降趨勢，但近十年數字有所回升。衛生署發現，曾進行子宮頸篩查的婦女在2020至22年跌至52.1%，又提到當癌症進入第四期5年存活率只得16%，呼籲符合條件的婦女定期接受篩查，另衛生署母嬰健康院擬試行陰道HPV自我採樣方法。

根據衛生署數字，子宮頸癌新增個案由2012年的469宗，升至2021年的596宗，衛生防護中心調查亦發現，曾進行子宮頸篩查的25至64歲婦女，由2014至15年的60.5%跌至2020至22年的52.1%。中心非傳染病處首席醫生蘇佩嫦表示，坊間對子宮頸篩查常見謬誤和不篩查的原因，包括太忙、怕尷尬、已收經、以為已接種HPV疫苗便可等。