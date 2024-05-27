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2024-05-27 04:31:50
日報

衛生署與博愛醫院合作 推免費戒煙耳穴貼計劃

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博愛醫院 鄧欣恩 衛生署 封螢

鄧欣恩(左)、封螢(右)。 (李景玉攝)

吸煙危害煙民及家人健康，亦對醫療體系帶來壓力。為協助市民戒煙，衛生署將舉辦「六月戒煙月」，在全港200處派一周戒煙藥物，並與博愛醫院合作提供中、西醫戒煙服務，如推行免費中醫戒煙耳穴貼試用計劃，經評估後，提供不多於2星期耳穴貼試用服務。中醫師指，耳穴貼適合追求方便或害怕針灸人士嘗試。
 

耳穴 戒煙

中醫師會提供耳穴戒煙穴位圖片，方便市民自行更換。

博愛醫院即日起至7月31日推出免費中醫戒煙耳穴貼試用計劃，利用中藥「王不留」行籽耳穴貼，按壓穴位可對大腦產生刺激，分泌肽類物質，減輕因戒煙引起頭暈、疲倦易怒等退癮徵狀。

戒煙者可到博愛中醫診所、流動車或致電博愛中醫戒煙熱線、經博愛中醫網頁先預約。中醫師會為戒煙者先作身體健康及中醫戒煙評估，提供不多於2星期耳穴貼試用服務；「第一貼」由中醫師教導戒煙者貼敷位置及按壓時間，並提供耳穴戒煙穴位圖片，方便之後自行更換。

耳穴 戒煙

耳穴貼面積小，無礙戒煙者外觀。

博愛醫院註冊中醫師鄧欣恩指，耳穴貼適合追求方便或害怕針灸人士嘗試，若戒煙者使用耳穴貼兩周後仍未能舒緩退癮徵狀，建議配合針灸進行完整戒煙療程。

除耳穴貼計劃，衛生署續資助非政府機構提供多元化的免費戒煙服務及支援，市民今年亦可在近260間社區藥房、戒煙診所、地區康健中心領取一星期戒煙藥物試用裝。戒煙者需要先下載「戒煙達人」應用程式，回應簡單問卷，評估戒煙者情況，再領取試用裝。

衛生署控煙酒辦公室主任封螢指，去年共派發逾3千份一周戒煙藥物試用裝，與博愛醫院耳穴貼試用計劃，相信會有更多戒煙者使用服務，並強調兩種戒煙方法同樣安全。 

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