衛生署調查：35歲或以上人士碘攝取量不足　缺碘易疲倦

碘是身體必需的營養素，亦是組成甲狀腺素不可缺少的部分，而甲狀腺素在心血管功能、消化功能、新陳代謝、生長發育等起重要的作用。衞生署最新發表碘質水平主題性報告，調查涵蓋本港人口的碘狀況，訪問了16,655名15歲或以上的陸上非住院香港人口，當中2,072名受訪者進一步完成身體檢查，發現35歲或以上人士碘攝取量不足，建議選吃碘質豐富的食物，如紫菜、海帶等，增加攝取量以維持足夠的碘營養。

15至34歲人士碘攝取量達標

調查發現，本港15至84歲人士的尿碘濃度中位數為91.3 微克/升，根據世界衞生組織建議的流行病學標準，尿碘濃度中位數100至199微克/升屬於碘攝取量為足夠，而市民整體碘攝取量不足。在各年齡層中，較年輕組别的尿碘濃度中位數較高。15至34歲人士的尿碘濃度中位數為 107.5微克/升，而35至54歲及55至84歲人士的尿碘濃度中位數，則分別為92.7及79.8微克/升。換句話說，本港35歲或以上人士屬於碘攝取量不足，而15至34歲人士的碘攝取量則達標。衞生署衞生防護中心非傳染病處主任何家慧估計，較年長人士的食物攝取量較少，因此碘攝取量會較低。