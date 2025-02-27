衛生開支增5% 公營收費檢討未來數月頒

政府和醫管局正檢討公營醫療資助架構及水平，加強公共醫療服務的財政可持續性，並更好支援危重病人和有經濟困難人士。新一份財政預算案提到，2025至26財政年度衛生經常開支為1,153億元，較2024至25年度升5.6%，當中有1,002億元撥款予醫管局。
公營難長期負擔補貼
政府消息解釋，檢視開支並非只顧縮減政府負擔，而是要把資源用得其所、減少浪費等，又提到公營醫療服務收費水平需要作適當調整，確保有限的資源會用在適當的病人身上。
政府消息指，醫療開支與人口結構改變有密切關係，而目前醫管局平均每項醫療服務向病人的收費，只佔整體開支約2%，變相醫管局要承擔當中近98%成本，直言現有整體資助水平難以維持下去，政府資助佔比水平之高亦屬全球少有。他續說，檢討公營醫療收費的大原則是透過收費結構、水平以及不同項目的資助比例等，改變病人使用公營服務的行為，舉例稱輕症和不緊急的病人，可以有很多方法接受治療，而不一定要到公立醫院求診。
當局原預計在預算案發表前公布公營醫療收費水平檢討結果。政府消息最新稱，檢討比較複雜故未能趕及，希望可在未來數個月公布詳情，重申檢討與政府整體赤字狀況無關，並非只考慮當刻政府的收支平衡狀況，而是涉及醫療開支長遠的承受能力。
不加煙稅「要諗仲有冇用」
另外，今年財政預算案未有加煙草稅，政府消息認為要先評估過去兩年加煙稅後的煙民跌幅，「加加下就要諗係咪仲有效」，包括思考其他控煙措施是否同樣有助降低吸煙率至7.8%。第三間醫學院方面，政府消息預計今年9月會完成評核申請結果，強調評核進度不會追趕院校提出的最快開辦課程時間，但形容這也是考慮因素之一，「冇理由你話10年後先開都揀。」