衛生黑點｜倡修例以監禁打擊棄置車輛　羅淑佩盼建公民意識「港人應有這質素」

政府展開為期3個月的打擊逾600個衛生黑點行動，並透露運輸署會修例處理包括後巷棄置車輛等問題。運輸署署長羅淑佩今日在電台表示，署方建議修例，收緊長期未有領牌車輛的規管，若車主兩年無續牌、取消登記或未有取得當局豁免，便屬違法，有關人士會被罰款甚至監禁，希望建立車主的公民意識，強調「我們香港人應有這質素」。

羅淑佩指，正與律政司商討具體細節，因為在現行條例下，如果車主兩年無為登記車輛續牌，僅會被取消登記，結果令一些車主利用漏洞將車輛棄置，當局亦無法追究責任。她認為政府只是拖走車輛造成的成本，未必有阻嚇力，強調有關車輛是霸佔官地，當局並非想懲罰車主，但想建立公德心和公民意識，市民買了車，不論是新車或舊車，都有責任妥善處理，而非棄置在街上，由讓政府「執手尾」，她說「我們香港人應有這質素，我很有信心。」

擬下半年 向立法會交 建議 2024年初實施

她續稱，目前公共道路棄置的車輛中，有八、九成是電單車，早前當局已清理1,500輛相關棄置車輛，而今次就清理後巷的棄置車輛，她希望在修例實施前已見成效。她說當局計劃在今年下半年向立法會提交修例建議，並在2024年初實施新安排。

民建聯立法會議員陳恒鑌在同一節目表示，本港非法棄置車輛問題持續多年，認同當局有必要修例，罰則亦必須具阻嚇性。他又指，清理棄置車輛需要動用公帑，建議向車主收回有關費用，並認為執法上需要釐清權責，政府可考慮外判予承辦商。