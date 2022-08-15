衛生黑點｜卓永興：打擊行動非「做騷」　研提高亂拋垃圾及非法貼街招罰則

政府展開為期3個月的打擊逾600個衛生黑點行動。負責的政務司副司長卓永興在電台表示，有關行動一定會持續，目前3個月的行動只是給予市民見到政府有目標及有階段性的改善，強調今次計劃並非「做騷」。他又說，運輸署會修例，處理包括後巷棄置車輛等問題，而且非法貼街招變了一門「生意」，有需要研究提高現時亂拋垃圾及非法貼街招等罰則，未來會加強公民教育，包括由教育局製作小冊子，讓學童從小培養愛護環境，保持衛生的觀念。

卓永興表示，打擊衛生黑點行動一定會持續，未來半年各部門會制訂打擊衛生黑點計劃，包括加強清洗，強調今次計劃並非「做騷」，他又說會加強執法及檢控，歡迎市民向當局舉報，但不是為「交數」。他預期衛生黑點數目在短期內會增加，為免故態復萌，暫時不會移除現有衛生黑點，政府亦會制訂關鍵績效指標(KPI)，希望減少衛生黑點至一定數目。

稱須增加 閉路電視數量

卓永興又指，政府會在衛生黑點加裝閉路電視，若見到有違法行為會檢控，當局會平衡執法及保障私隱方面，現時本港有300個相關閉路電視，他認為數目不算多，要增加數量，惟暫時未有具體數目，強調不會虛耗龐大費用。

政府上周五宣布展開打擊衛生黑點行動，首先由8月14日即周日起，展開首階段打擊衛生黑點行動，為期3個月，之後10月起展開第二階段改善市容工作，重點美化公共空間、改善街道設施和優化園林建築。卓永興稱，希望香港做到好似深圳這樣的景觀建築。