衛署共付資助青年洗牙 114牙醫參與服務點遍18區

先導計劃服務對象為13至17歲，或在申請參與年度內滿13歲的青少年，並要持有香港身份證及已加入醫健通。參加者每年可接受一次資助服務，包括口腔檢查、口腔健康風險評估、洗牙等，當中政府固定資助額為200元，參加者共付額則建議同為200元；據署方網站，已加入牙醫的共付額介乎50元至780元不等，約六成為200元或以下。

衛生署本月20日將推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，透過政府共付模式鼓勵13至17歲青少年到私營醫療接受牙科檢查，至今有114名牙醫申請獲接納，在全港151個地點提供服務，當中約六成參加者共付額不多於200元。對於牙醫數目比上月公布少，衛生署稱處理申請需時並會「盡力追」。

至於參加計劃的牙醫，需要加入醫健通和基層醫療指南，截至前日已有114名牙醫申請獲批，在全港151個地點提供服務，另有逾136名牙醫正在申請。衛生署上月初提到，已有約200名牙醫申請，並將於逾220個地點提供服務，被問到為何現有規模未及當時說法，衛生署社區牙科服務高級牙科醫生王詠詩解釋處理牙醫申請需時，加上部分醫生未交齊證明文件，「只能應承盡力追。」

參與率料學校假期始升

衛生署向計劃撥款3年，署方相信即使全數37萬合資格青少年參與，在財政上都能夠應付，並將按使用情況研究會否變恆常。衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢稱，現時為考試季節，預期初期參與率不會太高，待至學校假期或暑假參與率應該會高一些。