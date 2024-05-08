衛署承諾盡快推電子派籌 公營牙科7月起提前登記

公營牙科服務長期不足，審計署早前發現衛生署牙科診所街症籌額不足，有病人需要提前7小時到場輪籌。衛生署今年7月起調整街症的初步登記時間，由服務當日的凌晨零時提前至前一晚8時，並將盡快推出電子派籌和登記系統。

醫務衛生局長盧寵茂在立法會政府帳目委員會公開聆訊表示，衛生署7月起會調整牙科街症的初步登記時間，一律由服務當日凌晨零時提前至前一晚8時，病人在初步登記後亦改為只須在街症服務時間半小時前，返回診所核對身份證明文件和正式登記後，即可接受服務，避免病人要深宵排隊和多次往返診所。被特別點名的西貢方逸華牙科診所，派籌時間則會由早上11時改為下午1時，服務時間維持下午1時半開始。