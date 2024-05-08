衛署承諾盡快推電子派籌 公營牙科7月起提前登記

公營牙科服務長期不足，審計署早前發現衛生署牙科診所街症籌額不足，有病人需要提前7小時到場輪籌。衛生署今年7月起調整街症的初步登記時間，由服務當日的凌晨零時提前至前一晚8時，並將盡快推出電子派籌和登記系統。
醫務衛生局長盧寵茂在立法會政府帳目委員會公開聆訊表示，衛生署7月起會調整牙科街症的初步登記時間，一律由服務當日凌晨零時提前至前一晚8時，病人在初步登記後亦改為只須在街症服務時間半小時前，返回診所核對身份證明文件和正式登記後，即可接受服務，避免病人要深宵排隊和多次往返診所。被特別點名的西貢方逸華牙科診所，派籌時間則會由早上11時改為下午1時，服務時間維持下午1時半開始。
集中資源助弱勢社群
《審計報告》又指籌額在5年間大減約一半至約2萬個，已派發的籌額使用率則維持接近100%。衛生署長林文健指截至本月1日，該署共有108個牙醫職位空缺，佔整體牙醫編制約三成，又表示根據世界衛生組織的提升口腔健康指標，牙醫已不再如以往般只建議牙痛病人剝牙，而會與病人商量如何用新技術保留牙齒，因此牙醫需要更詳細了解病人的病史和保存方案，令整體診症時間延長。他續說，政府認為集中投放資源予弱勢社群，明年擬推行新運作模式，透過非政府機構額外增加4萬個牙科街症名額。
社區組織協會幹事連瑋翹接受傳媒查詢指，提早初步登記或會令輪候者同時提早到場，變相有機會要在烈日當空下排隊，又認為最治本縮短輪候時間的方法，始終都要靠增加人手和籌額。
另外，衛生署現正開發線上電子派籌及登記系統，會爭取盡快推出。林文健指，早前街症曾推出的自助機原意是紓緩長者排隊之苦，但用家都反映不太方便，特別是長者不諳使用，變相要額外增加人手協助使用，失去自助的原意。