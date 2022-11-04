衛署拒透露陳茂波CT值 康復個案評定涉全盤考慮

外訪中東期間確診新冠肺炎的財政司長陳茂波，抵港核酸檢測結果呈陽性，但被評為康復個案而毋須隔離。他昨強調，其抵港檢測流程與其他市民相同，沒有任何特殊待遇。過去一個多月有455名康復者抵港後檢測呈陽性，因病毒CT值相對較高和無病徵而評為康復個案。衛生防護中心昨拒透露陳茂波的CT值，又稱不是高於特定數值便可評為康復，還會考慮病徵和抵港日期等因素。

上周三(10月26日)在沙特阿拉伯首都利雅得確診的陳茂波，在快速測試呈陰性後隨即啟程返港，周二(1日)抵港在機場接受的核酸檢測結果呈陽性，同日晚上財政司司長辦公室稱陳茂波已獲衛生防護中心評定屬不具傳染性的康復個案，故毋須接受隔離。

在台上演講有一定距離故除口罩

陳茂波其後連續兩日出席國際金融領袖投資峰會，在台下期間有戴口罩，但台上演講時則沒有。陳茂波昨在峰會後解釋，於台上演講時與觀眾有一定距離，故短暫脫下口罩。

前日(2日)深夜政府發稿回應傳媒查詢指，陳茂波機場檢測樣本呈陽性，CT值屬「康復個案的範圍」，經衛生防護中心評估其申報康復紀錄、臨床情況和沒有病徵後，評估他屬康復個案，毋須隔離及不受「紅碼」限制。

新聞稿並提到，9月26日至周二共有455名申報3個月內曾確診的抵港人士，抵港核酸檢測的陽性樣本CT值相對較高及沒有病徵，屬不具傳染性的康復個案。陳茂波昨強調，自己入境時在防疫措施方面沒獲任何特殊安排、與所有市民一視同仁，又說有四百多人也被界定為康復個案而毋須隔離。