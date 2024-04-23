衛署更新生長圖表反映近年趨勢 青少年身高中位數增兩厘米

本港當代兒童和青少年的身高較以往有明顯增長，一項研究發現18歲青少年的身高中位數，比1993年增加約2厘米，以及3至5歲的女童較矮等。更新後的生長圖表7月起會在衛生署母嬰健康院採用，並在9月擴展至衛生署學生健康服務中心和醫管局醫院等。 現時的兒童及青少年生長圖表由1993年沿用至今，衛生署與中大兒科學系、港大兒童及青少年科學系早前進行「香港生長研究」，收集逾2.1萬個本港嬰幼兒、兒童和青少年生長數據，發現當代兒童和青少年的身高較以往有明顯增長，特別是青春期的時候。

採世衛做法重新定義肥胖 研究獲醫務衛生局的醫療衛生研究基金撥款資助，對比更新後的「香港2020年生長圖表」和現有「香港1993年生長圖表」，18歲青少年的身高中位數增加約2厘米，其中男孩由170.9厘米增至172.5厘米、女孩由158.2厘米增至160.2厘米。 衛生署社會醫學顧問醫生鍾偉雄表示，現階段沒有深入探究身高和體重增加的原因，又認為現有生長圖表未必再適合用作評估兒童生長。研究團隊分析數據後，為0至18歲的男孩和女孩分別制作4套圖表，包括頭圍圖表、體重圖表、身長/身高圖表和體重指數圖表，百分線數目亦由7條增至9條，為醫護人員提供更多參考。