衛署籲滿50歲者定期篩查 7年揪3.6萬大腸癌或瘜肉患者

大腸癌是本港第二大致命癌症，死亡個案僅次於肺癌。衛生署自2016年推行大腸癌篩查先導計劃以來，截至去年已有42萬人接受資助篩查，當中近3.6萬人證實患上大腸癌或長有大腸瘜肉。衛生防護中心指，大腸癌病發初期或沒有病徵，呼籲50至75歲的合資格人士參與政府的大腸癌篩查計劃，以及早診治增加存活率。
每年3月都是大腸癌關注月，數據顯示病發初期可能全無徵狀，進食大量紅肉或加工肉類、缺乏運動和吸煙、飲酒等都會增加患癌風險，大腸癌5年相對存活率由第一期的95.7%，遞減至第四期的9.3%。政府2016年推出大腸癌篩查先導計劃，至2020年全面推行，資助50至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民，每兩年到參與計劃的基層醫療醫生接受一次篩查。
合資格人士經評估適合進行大便隱血測試後，會獲發大便棒供自行在大便上掃一掃採樣，其後可放回包裝及交到指定收集點，醫生其後會接獲衛生署通知化驗結果，並轉介結果呈陽性的市民至大腸鏡醫生進一步檢查。衛生防護中心非傳染病處高級醫生方蕙表示，計劃下呈陽性的市民當中，有約2,900人經大腸鏡檢查後證實患有大腸癌，數據顯示當中約57%均屬第二期或以下，比並非經篩查而發現的38%多，另有一半病人、即約3.3萬人經此證實長有大腸瘜肉。
篩查覆蓋率超2025目標
衛生防護中心非傳染病處主任何家慧補充，該2,900名確診病人大部分都沒有徵狀，若他們待有徵狀才求醫，癌症有機會已發展成第三、四期，即使接受治療存活率亦會大減。她又稱，篩查陽性的市民在接受大腸鏡檢查時，通常會一併切除發現的大腸瘜肉，避免其演變成大腸癌。
最新的人口健康調查顯示，本港大腸癌篩查覆蓋率已達40%，比2015年的28%增長逾四成，衛生署形容已經達到《香港癌症策略》提到2025年要增加三成的目標。署方又指，九成半參與計劃的基層醫療醫生都不會收取額外費用，大腸鏡醫生就有七成不會就大腸鏡檢查或切除瘜肉額外收費，呼籲合資格人士接受篩查。