衞生署再辦「日行萬步」步行挑戰　達標隊伍可獲獎勵 (附報名詳情)

步行可帶來很多健康益處，衞生署今年將繼續舉辦「日行萬步」活動，鼓勵市民將日行萬步融入日常生活，推廣步行帶來的健康益處。署方發言人表示，步行是一種簡單的體能活動，大部分人每日也會步行，步行有助改善心肺功能、強化肌肉和鞏固骨骼，以及紓緩焦慮、抑鬱及減低患上肥胖、高血壓和糖尿病等常見長期疾病風險。

多步行但不達標也較坐着好

活動將推出第二個階段步行挑戰，對象為2至4人一組的隊伍，除報名隊員須年滿18歲，其餘隊員須年滿5歲或以上，周四(12日)至本月31日接受報名，挑戰時段為下月1日至31日。發言人續指，成年人可根據自己的身體狀況、能力、節奏和個別情況，將日行步數的目標逐漸提升至10,000步，即使不達標，多步行總比坐着好。