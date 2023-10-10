衞生署再辦「日行萬步」步行挑戰　達標隊伍可獲獎勵 (附報名詳情)

步行可帶來很多健康益處，衞生署今年將繼續舉辦「日行萬步」活動，鼓勵市民將日行萬步融入日常生活，推廣步行帶來的健康益處。署方發言人表示，步行是一種簡單的體能活動，大部分人每日也會步行，步行有助改善心肺功能、強化肌肉和鞏固骨骼，以及紓緩焦慮、抑鬱及減低患上肥胖、高血壓和糖尿病等常見長期疾病風險。
多步行但不達標也較坐着好
活動將推出第二個階段步行挑戰，對象為2至4人一組的隊伍，除報名隊員須年滿18歲，其餘隊員須年滿5歲或以上，周四(12日)至本月31日接受報名，挑戰時段為下月1日至31日。發言人續指，成年人可根據自己的身體狀況、能力、節奏和個別情況，將日行步數的目標逐漸提升至10,000步，即使不達標，多步行總比坐着好。
首100名達標隊伍可獲額外獎項獎狀
衞生署指，活動周四起透過活動官方網頁報名，參加者需要使用手提電話的計步應用程式、穿戴式裝置或計步器記錄活動期間的步數，保留步數記錄的照片或螢幕截圖，並登入活動網頁填寫步數記錄。活動期間每名隊員平均每日步行達8,000步或以上的隊伍，將會獲得獎勵，所有隊員累計總步數首100名的達標隊伍，更可獲得額外獎項及獎狀。署方表示，參與挑戰名額有限，先報先得。