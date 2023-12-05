衞生署參與世衞模擬輻射事故演習 設化生輻核事故諮詢小組

衞生署今日(5日)聯同保安局、警務處、消防處和醫院管理局（醫管局），參與世界衞生組織（世衞）西太平洋區域辦事處舉辦的年度國際衞生條例水晶演習，加強應對突發公共衞生事件的準備及應變系統。

演習模擬輻射事故

水晶演習2023模擬出現一場輻射事故，分兩部分進行。首部分為桌面演習，其間世衞發出不同的詳細信息模擬情境的最新發展，讓參與者完成相關應對工作。衞生署、保安局、警務處、消防處和醫管局的代表討論並協調在模擬情況下，本地出現有關事故時應採取的應變措施。

演習的第二部分是由世衞西太平洋區域辦事處主持的匯報總結及經驗交流環節，其間有包括本港代表在內的參加者分享經驗。衞生署發言人指，今次演習提供一個機會，讓當局測試本港應對輻射事故的能力，並強化了衞生署與保安局及其轄下紀律部隊的溝通。