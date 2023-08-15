衞生署呼籲停用一款含未標示藥物成份的外用乳膏

衞生署今日(15日)表示，因發現一款名為「廯康王草本乳膏」的外用產品，含有未標示受管制的藥物成分包括「丙酸氯倍他索」、「咪康唑」及「特比萘芬」，如不當使用有機會引致皮膚問題，呼籲市民切勿購買或使用。一名57歲女子涉嫌非法售賣及管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕。

衞生署表示，根據一宗由醫院管理局轉介的個案，早前從一間位於荔枝角的處所購獲上述產品樣本作化驗。檢驗結果顯示，產品的樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「丙酸氯倍他索」、「咪康唑」及「特比萘芬」，有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。署方與警方今日到該處所展開行動，拘捕一名57歲女子涉嫌非法售賣及管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕。衞生署的調查仍在進行中。

產品成份有機會致皮膚問題及帶來不同副作用

衞生署指表示，「丙酸氯倍他索」是用於治療炎症的類固醇藥物，不適當使用類固醇會引致皮膚問題及系統性的副作用如滿月臉、高血壓、高血糖、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。含有「丙酸氯倍他索」的產品屬處方藥物，須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。「咪康唑」及「特比萘芬」用於治療真菌感染，副作用包括局部皮膚刺激及過敏反應。

衞生署呼籲，市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品，所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」；已購買相關產品的市民應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予位於灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室的衞生署藥物辦公室銷毀。

