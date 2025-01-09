衞生署宣布本港進入流感季節　罕有披露拒安排到校接種流感疫苗學校名單

衞生署呼籲各界提高警覺、加強個人保護措施，包括接種流感疫苗，截至上周日各項接種計劃共接種約183.2萬劑疫苗，比去年同期增加約5.4%，參與學校外展計劃的學校數目亦比去年顯著上升，更罕有地公開未有為學生安排到校接種疫苗的學校名單。署方指，現時仍有168間學校拒絕為學生安排到校接種疫苗，亦有13間已同意但仍未提供確定的日期，衞生防護中心已上載有關學校名單至中心網站。

截至上周六的監測數據顯示，呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比為5.69%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率為每一萬人有0.36宗入院個案。衞生防護中心總監徐樂堅指，兩個指標皆超越基線水平值，表示本港已進入流感季節，現時檢測出的流感病毒主要為甲型H1流感。他續說，病毒活躍程度會在進入流感季節後，持續攀升一段時間才到達頂峰，呼籲市民接種流感疫苗，減低重症和死亡風險。

另外，徐樂堅提醒高危人士到公眾地方時，應佩戴外科口罩。市民乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時，亦應考慮佩戴外科口罩。任何人如出現呼吸道感染病徵，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩及盡早向醫生求診，並考慮應否上班或上學。