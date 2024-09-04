衞生署控煙酒辦打擊非法水煙共發4張「牛肉乾」

衞生署控煙酒辦公室昨晚在中區採取執法行動，加強打擊在禁煙區非法吸用水煙活動，在一間酒吧中共發出4張定額罰款通知書。

控煙酒辦：考慮向酒吧經營者作檢控

控煙酒辦表示，考慮向涉嫌違反《吸煙(公眾衞生)條例》和《刑事訴訟程序條例》的酒吧經營者作出檢控，亦會就此通知酒牌局。《條例》禁止任何人於法定禁煙區內吸煙，違例者可被罰款1,500元。另外，如有出售任何吸煙產品(包括水煙)，不論處所都須遵守《條例》對推廣和銷售的限制，違例者最高可被罰款5萬元。法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為。此外，根據法例規定，協助、教唆、慫使或促致另一人犯罪，即屬就同一罪行有罪，呼籲切勿協助他人觸犯禁煙規定，或在禁煙區內提供水煙器具和煙草。