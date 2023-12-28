衞生署推算本港約有41萬人感染乙型肝炎病毒

衞生署今日發表病毒性肝炎主題性報告（2020-22年度人口健康調查），根據本次調查結果推算，本港約有41萬人口感染乙型肝炎病毒。署方呼籲市民採取適切的措施預防感染病毒性肝炎，較高感染風險人士應進行測試，而慢性肝炎患者應及早進行醫療跟進。
2020至22年度人口健康調查為第3次全港性人口健康調查，於2020年11月至2022年2月期間進行，訪問超過16, 000名15歲或以上的非住院香港人口。今日發表的病毒性肝炎主題性報告，則分析病毒性肝炎相關的住戶調查結果（包括自述病毒性肝炎病史及治療情況、慢性病毒性肝炎及相關的併發症），以及4種主要肝炎病毒（甲型、乙型、丙型和戊型）的血液樣本檢測結果。
上述4種肝炎病毒中，尤以乙型肝炎對本港公共衞生造成重大負擔。在完成身體檢查的參與者中，有6.2%對乙型肝炎表面抗原測試呈陽性（代表有慢性乙型肝炎病毒感染），當中近40%未有在住戶調查中自述為慢性乙型肝炎患者，並有約70%沒有就其肝臟疾病進行醫療跟進，顯示本港有相當比例的慢性乙型肝炎病毒感染者不清楚自己的感染狀態。
按照是次調查結果作推算，全港整體人口當中約5.6%，即約41萬人患有乙型肝炎。此外，調查亦發現35至54歲人士的乙型肝炎表面抗原陽性率最高（8.4%），而35歲以下的年齡組別的陽性率則明顯較低（15至24歲及25至34歲年齡組別分別為0.3%及1.5%）。
就丙型肝炎而言，大部分未有接受治療的患者可發展為慢性感染。今次的調查亦發現0.26%的參與者對丙型肝炎病毒核酸測試呈陽性反應，表示受丙型肝炎病毒感染。根據調查結果作推算，本港有約17,000人患有丙型肝炎。與過去的本地研究綜合分析，香港一般人口中的丙型肝炎感染率在過去數十年持續處於低水平。
呼籲市民注意個人、食物和環境衞生
市民應採取適切的措施預防感染病毒性肝炎，包括接種乙型肝炎疫苗。主題性報告亦評估本港人口的甲型和戊型肝炎病毒抗體陽性率，結果反映該兩種肝炎病毒近年於本港的活躍程度普遍偏低，甲型和戊型肝炎病毒一般經由受污染食物和水傳染，可引致急性肝炎，市民應注意個人、食物和環境衞生。