衞生署推算本港約有41萬人感染乙型肝炎病毒

2020至22年度人口健康調查為第3次全港性人口健康調查，於2020年11月至2022年2月期間進行，訪問超過16, 000名15歲或以上的非住院香港人口。今日發表的病毒性肝炎主題性報告，則分析病毒性肝炎相關的住戶調查結果（包括自述病毒性肝炎病史及治療情況、慢性病毒性肝炎及相關的併發症），以及4種主要肝炎病毒（甲型、乙型、丙型和戊型）的血液樣本檢測結果。

衞生署今日發表病毒性肝炎主題性報告（2020-22年度人口健康調查），根據本次調查結果推算，本港約有41萬人口感染乙型肝炎病毒。署方呼籲市民採取適切的措施預防感染病毒性肝炎，較高感染風險人士應進行測試，而慢性肝炎患者應及早進行醫療跟進。

上述4種肝炎病毒中，尤以乙型肝炎對本港公共衞生造成重大負擔。在完成身體檢查的參與者中，有6.2%對乙型肝炎表面抗原測試呈陽性（代表有慢性乙型肝炎病毒感染），當中近40%未有在住戶調查中自述為慢性乙型肝炎患者，並有約70%沒有就其肝臟疾病進行醫療跟進，顯示本港有相當比例的慢性乙型肝炎病毒感染者不清楚自己的感染狀態。

按照是次調查結果作推算，全港整體人口當中約5.6%，即約41萬人患有乙型肝炎。此外，調查亦發現35至54歲人士的乙型肝炎表面抗原陽性率最高（8.4%），而35歲以下的年齡組別的陽性率則明顯較低（15至24歲及25至34歲年齡組別分別為0.3%及1.5%）。