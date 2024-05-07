衞生署牙科診所服務7月初起改為前一晚8時派籌

立法會政府帳目委員會就審計報告中「緊急牙科服務和長者牙科護理支援」章節召開公開聆訊，醫務衞生局局長盧寵茂宣布7月初起，衞生署牙科街症服務「初步登記」時間，由服務當天凌晨零時改為服務前一晚8時開始派籌。
盧寵茂在會上交代，市民作「初步登記」後，只須於牙科街症服務時間前半小時返回診所，核對身份證明文件正本及正式登記後，便可接受服務，可避免市民深宵排隊及多次往返診所。
西貢牙科街症派籌及登記時間改為下午1時
審計報告特別提到西貢方逸華牙科診所的派籌安排。因應報告，衞生署將由本周四(5月9日)起，調整該牙科診所牙科街症的派籌及正式登記時間，由上午11時改為下午1時，服務時間維持於下午1時半開始，讓市民取籌及登記後可以一次過盡快獲得服務，避免他們多次往返診所。
此外，衞生署將會推行線上電子派籌及登記系統，屆時市民無需再親身排隊取籌。系統亦可以向市民提供11間診所實時餘籌名額資訊，確保充分利用所有名額。電子派籌及登記系統的開發工作已經展開，會爭取盡快推出服務。
明年與非政府機構合作提供緊急牙科服務
盧寵茂形容「牙痛慘過大病」，政府明白市民大眾很關注公共牙科服務。他解釋由於新冠疫情及人手不足的影響，牙科街症籌額於2022至23年度大幅下降。疫情後，由於牙醫人手不足的情況惡化及更新了服務流程，衞生署未能即時調升籌額。有見及此，政府已經在去年《施政報告》宣布，明年與非政府機構合作，以新服務模式為有經濟困難的弱勢社群提供緊急牙科服務，以增加服務量。
有關公立醫院提供的牙科服務，衞生署和醫管局將會改善資訊管理，包括備存報告書內建議的資料，例如就診人數及出席率的相關資料分析、不同類別新症預約輪候時間等。醫衞局正將由衞生署提供的醫院牙科服務整合至醫管局的口腔頜面外科及牙科診所。醫管局會根據報告書的建議，整合及改善合併後的口腔頜面外科及牙科診所服務及資料管理。
今年第3季改善長者牙科服務資助
至於關愛基金「長者牙科服務資助」項目方面，政府已經籌劃在今年第3季改善「長者牙科服務資助」項目，修改必須鑲配活動假牙的條件，讓合資格長者即使不申請鑲配假牙，亦可以接受牙齒檢查、洗牙、脫牙、補牙等牙科服務，鼓勵長者早發現和早治療牙患。