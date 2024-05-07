衞生署牙科診所服務7月初起改為前一晚8時派籌

立法會政府帳目委員會就審計報告中「緊急牙科服務和長者牙科護理支援」章節召開公開聆訊，醫務衞生局局長盧寵茂宣布7月初起，衞生署牙科街症服務「初步登記」時間，由服務當天凌晨零時改為服務前一晚8時開始派籌。

盧寵茂在會上交代，市民作「初步登記」後，只須於牙科街症服務時間前半小時返回診所，核對身份證明文件正本及正式登記後，便可接受服務，可避免市民深宵排隊及多次往返診所。

西貢牙科街症派籌及登記時間改為下午1時

審計報告特別提到西貢方逸華牙科診所的派籌安排。因應報告，衞生署將由本周四(5月9日)起，調整該牙科診所牙科街症的派籌及正式登記時間，由上午11時改為下午1時，服務時間維持於下午1時半開始，讓市民取籌及登記後可以一次過盡快獲得服務，避免他們多次往返診所。



此外，衞生署將會推行線上電子派籌及登記系統，屆時市民無需再親身排隊取籌。系統亦可以向市民提供11間診所實時餘籌名額資訊，確保充分利用所有名額。電子派籌及登記系統的開發工作已經展開，會爭取盡快推出服務。