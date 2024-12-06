衞生署發表口腔健康調查報告 巿民口腔健康狀況20年間持續改善 (資料圖片)

衞生署今日(6日)發表《2021年口腔健康調查報告》，內容涵蓋最新及具代表性的香港巿民口腔健康資料。是次調查由2021年11月展開，對象共約7,100人，來自5個組別，包括5歲兒童、12歲青少年、35至44歲成年人、65至74歲非居於院舍長者，以及65歲或以上缺乏自我照顧能力並使用社會福利署長期護理服務的長者。因應2019新冠疫情，是次調查的實地工作延遲至去年12月才完成。 成人及長者蛀牙比率保持穩定 調查發現，巿民口腔健康狀況從2001年至今的20年間持續改善。蛀牙比率在成年人及長者組別中保持穩定，大約三分之一的成年人和近一半非居於院舍長者患有未經治療的蛀牙。在5歲和12歲組別中則有明顯跌幅，分別由2011年的50.7%和22.6%，下降至2021年的41.6%和16.3%。至於缺牙情況，65至74歲非居於院舍長者的無牙比率從2011年的5.6%顯著下跌至2021年的0.9%，同期，牙齒數目則由19.3顆上升至22.8顆。

成人及長者牙周狀況仍令人關注 有效的家居口腔護理有利口腔健康。5歲兒童每天刷牙兩次或以上10年內增加3.4%，當中九成有使用牙膏，並在家長協助下刷牙。其他有自我照顧能力的人口組別有超過八成人士每天刷牙兩次或以上，但每天清潔牙縫習慣的則只有13.0%至31.6%。 不過，成年人及非居於院舍長者的牙周狀況仍然令人關注。約40%的成年人和非居於院舍長者有一半或以上的牙齒出現牙齦出血，雖然比十年前下降一半，但57%的成年人和70%的非居於院舍長者都有牙周袋，較2011年高。兩個組別人士的牙周袋通常位於臼齒，反映他們清除牙菌膜的技巧未能有效預防牙周病。

衞生署發表口腔健康調查報告 巿民口腔健康狀況20年間持續改善 (資料圖片)

學前兒童普遍沒有口腔檢查習慣 調查又發現，學前兒童普遍沒有口腔檢查的習慣，高達39.2%的5歲兒童有未經治療的蛀壞乳齒，而有不少家長錯誤判斷子女的口腔健康狀況。當小學生參加牙科保健並每年接受牙科檢查後，其口腔健康有明顯改善，12歲青少年組別平均只有0.24顆牙齒曾出現蛀牙，屬於極低水平。為鼓勵青少年繼續保持定期口腔檢查習慣，政府將在明年推出嶄新的「青少年護齒共同治理先導計劃」。 至於成年人和非居於院舍長者，普遍不使用專業牙科護理服務，只有57.3%的成年人及33.4%非居於院舍長者有口腔檢查習慣。延誤進行牙科護理及進食零食的次數增加，均會令口腔疾病日趨惡化，引致更多不適，或需接受更複雜及昂貴的治療，甚至最終要拔牙。

需加強牙科專業培訓 是次調查亦發現，65歲或以上使用長期護理服務的長者較2011年同一人口組別的人士擁有較多牙齒，完全沒有牙齒的比例也較少。不過，該組別人士中超過一半有未經治療的蛀牙，其牙齒和假牙的清潔情況亦令人關注。由於大部分使用長期護理服務的長者都有較複雜的醫療狀況，需要調整牙科治療，所以加強牙科專業培訓至為重要。 此外，定期牙科檢查的習慣在所有目標人口組別中並不普遍，需要進一步發展適合不同年齡的基層口腔護理服務。通過由牙科專業人員作定期檢查以評估口腔健康風險應成為發展基層牙科服務的重要一環，結合健康生活方式可幫助市民維持良好的口腔健康。

根據2021年口腔健康調查結果，衞生署今年重新審視並最終定下2023年應達致香港口腔健康目標。