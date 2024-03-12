衞生署被斥連串嚴重人為錯誤　致三度向外傭誤發強制檢測令

一名外傭前年5月抵港後，按當時規定在抵港12日接受新型肺炎強制檢測，惟衞生署因找不到其檢測紀錄，遂向她去信發送強制檢測令。涉事外傭7月向衞生署強制檢測違例檢控辦公室表示已檢測，並獲對方確認和存檔，及至同年10月第二次收到強檢令，翌月再獲確認已找到檢測紀錄。外傭在去年1月第三度接獲有關來信，指她未有遵從檢測規定，外傭對檢控辦接連出錯承受極大壓力和焦慮，遂聯同僱主向申訴專員公署投訴衞生署。

申訴專員公署去年8月完成調查，據申訴專員趙慧賢發表的全面調查報告，公署發現外傭前年5月在一間非衞生署管理的檢測中心接受檢測時，獲錯誤輸入護照號碼，導致後來政府資料庫未能找到其檢測紀錄，檢控辦跟進後雖然兩度確認外傭已按規定檢測，但卻未有更新一個作為日後行動依據的Excel檔案，未有把個案顯示為毋須再跟進。外傭去年1月第三次收信時，另要求檢控辦在限期前發出終結個案確認書，惟檢控辦因行政疏忽而未有跟進。

衞生署回應公署指，檢測中心錯誤輸入護照號碼與署方發出兩封信並無直接關係，但如護照號碼能準確輸入紀錄，理應可避免後來需採取的執法行動。署方又稱，已於去年3月離開衞生署的涉事檢控辦人員，在更新檔案狀況時，因遺漏更新Excel檔案的重要步驟導致事件，但形容該名人員有更新文件檔案，相信屬她的無心之失。衞生署對涉事外傭和僱主因此事所受的壓力和不便，深表遺憾。

申訴署認為投訴成立

公署認為，整件事情都是由檢測中心和檢控辦一連串的嚴重人為錯誤所致，對檢控辦個案主任重覆遺漏更新Excel檔案更是不可接受，但無法確定涉事人員為何沒有更新Excel檔案，箇中原因可能是檢控辦未有就更新個案狀況提供清晰指引或 相關培訓不足，亦可能是該名人員大意或疏忽所致。考慮到兩名投訴人自前年6月被發出強制檢測令後，長時間受壓力和感到焦慮，有不滿實屬無可厚非，調查後認為投訴成立。