衞生署調查 揭35歲以上港人攝碘不足 孕婦要留神 可食紫菜海產及加碘食鹽補充

碘是身體必需的營養素，長期碘缺乏或損害發育中的大腦，以至其他有害影響。衛生署早前的全港人口健康調查發現，35歲或以上人士碘攝取量不足，較年長人士甚至輕度缺碘，建議市民應增加碘攝取量，如吃紫菜、海帶等多碘食物，並使用加碘的食鹽。有內分泌專科醫生指，孕婦尤其要關注碘攝取量，因可能影響胎兒發育及智力發展。有註冊營養師提醒，市民一般只須均衡飲食，便可攝取到足夠的碘，若經診症後發現缺乏碘，可多食海魚、海產、牛奶和奶製品、雞蛋等含有豐富碘質食物。 衛生署的全港人口健康調查於2020年11月至2022年2月進行，訪問超過16,655名15歲或以上的陸上非住院香港人口，當中超過2,072名受訪者進一步完成身體檢查。結果顯示，本港15至84歲人士的尿碘濃度中位數為每升91.3微克，當中女性的尿碘濃度中位數(每升88.1微克)低於男性(每升93.7微克)。 根據世界衛生組織建議的流行病學標準，尿碘濃度中位數為每升100至199微克屬於碘攝取量足夠。調查發現，較年輕組別的尿碘濃度中位數較高。其中15至34歲人士的尿碘濃度中位數為每升107.5微克，即碘攝取量達標；35至54歲及55至84歲人士的尿碘濃度中位數分別為每升92.7及79.8微克，反映碘攝取量不足和輕度缺碘。衛生署衛生防護中心非傳染病處主任何家慧估計，年長人士的食物攝取量較少，因此碘攝取量會較低。



碘攝取不足可致「大頸泡」 衛生署衛生防護中心非傳染病處高級醫生(公共衛生資訊)鍾曉樺則指，碘質是維持甲狀腺正常功能、生長和發育必需的微量營養素。而碘質攝取不足可導致甲狀腺腫大(大頸泡)和甲狀腺功能不足，以及一系列的碘缺乏病，包括精神機能受損、容易疲倦等。 她建議市民使用加碘的食鹽代替一般食鹽，以及選吃碘質豐富的食物，如紫菜、海帶、海產、雞蛋、牛奶等，增加碘攝取量。對於懷孕及哺乳婦女的額外建議，每天服用含最少150微克碘的補充劑。 防護中心健康促進處高級營養師(健康促進)葉曉雯則提醒市民，選吃碘質豐富的零食時，要避免高鹽或高脂肪的零食。而為減低碘質在烹調過程中流失，應盡量在上菜時才把加碘食鹽加人菜餚中。有甲狀腺問題的人士則應就使用加碘食鹽諮詢醫學建議。 醫生：胎兒甲狀腺功能易受影響 香港肥胖學會主席、內分泌專科醫生袁美欣接受本報訪問時表示，缺乏碘而引致嚴重問題的個案，主要在孕婦，有可能令胎兒較容易出現甲狀腺功能不足、甲狀腺腫大等問題，出世後有可能會發育遲緩，甚至影響智力發展。 惟她補充，一般人要長時間缺乏碘質，如十數年以至數十年才導致甲狀腺腫大、甲狀腺功能不足等嚴重負面影響。而若「大頸泡」情況嚴重，除會影響外觀，有可能影響氣管呼吸；進一步亦可能出現結節，或增加患癌風險。而甲狀腺負責控制新陳代謝，若功能不足即是減慢代謝，有機會令人變倦、怕冷、心跳減慢，甚或令身體腫脹、積水，最嚴重更會休克。

