衞生署調查：近25%成年人運動量不足 高血壓糖尿病等仍普遍

衞生署今日（28日）發表2020-22年度人口健康調查報告（第一部分），為第三次全港性人口健康調查，涵蓋本港市民的健康狀況，以及與健康相關的行為和生活習慣。調查發現市民普遍有一些不健康的生活習慣，近四分之一的18歲或以上人士參與體能活動量不足。15歲或以上人士當中，14.4%表示曾經吸煙，2%至少每月暴飲一次（即一次至少飲用五罐啤酒、五杯餐酒或五杯烈酒）以及近98%表示每天進食水果及蔬菜量不足。



今次年度人口健康調查，於2020年11月至2022年1月期間進行，訪問逾16,000名年滿15歲或以上的陸上非住院香港人口，涉及超過7,400個家庭住戶。調查發現本港市民培養了一些不健康但可改變的生活習慣的情況十分普遍。另外，今次調查與2014/15年度人口健康調查作比較下發現，市民體能活動不足的情況顯著上升，當中部分原因可能與調查期間2019冠狀病毒病流行和實行社交距離措施有關。



報告結果亦顯示，由受訪者自述經醫生診斷的一些主要非傳染病，在一般人口當中仍然普遍，例如高血壓（19.5%）、血膽固醇過高（15.0%）和糖尿病（6.9%）等。



衞生署發言人表示，為了預防非傳染病，包括癌症，市民應培養健康的生活方式，例如進行足夠的體能活動、均衡飲食（包括進食足夠的水果和蔬菜）、保持健康體重、不吸煙和避免飲酒。慢性病患者應定期由醫護人員跟進病情，並在有需要時盡快求醫，以便及早發現和處理問題。合資格人士應考慮及早接受癌症篩查，他們可以向醫生諮詢關於癌症篩查和定期健康評估的最新建議。