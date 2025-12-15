衞生署醫院牙科服務2.6起整合至醫管局

衞生署和醫管局今日(15日)公布，衞生署轄下醫院牙科服務將於明年2月6日與醫管局轄下口腔頜面外科服務合併，並由醫管局接辦。
衞生署表示，行政長官在2024年《施政報告》中提出全面審視醫療體系的定位和目標，改革醫管局、衞生署和基層醫療署的職能和分工。衞生署將專注其公共衞生職能，履行其監管和執法角色。為落實有關政策方向，衞生署的臨床服務正逐步整合至醫管局或基層醫療署。
繼早前醫管局接辦衞生署轄下醫學遺傳服務，該署醫院牙科服務將於明年2月6日起交由醫管局管理。現時衞生署醫院牙科服務轄下7間口腔頜面外科及牙科診所均位於以下醫管局公立醫院，將於原址繼續提供服務，並與現時醫管局於6間公立醫院的牙科及口腔頜面外科服務合併，有助進一步理順和優化整體服務安排。
為確保醫管局接辦服務後病人獲得連貫性的照顧，所有病人於明年2月6日或以後於上述7間口腔頜面外科及牙科診所的排期╱覆診期紀錄，以及儲存於該7間診所的個案及病人醫療紀錄，包括臨床紀錄、X光紀錄、臨床照片及牙模等，將一併移交醫管局。如病人或其家屬不同意將個案及相關醫療紀錄轉交醫管局以繼續跟進和處理，請於下月16日或之前，致電3153 4044或以電郵[email protected]通知衞生署，以便作出相關安排。
退出安排的病人如已預約於明年2月6日或之後應診，其覆診期將會被取消；而日後若要到醫管局的牙科及口腔頜面外科求診，須遞交新轉介信以作預約，並根據醫管局安排繳付新症的診症費用。所有被病人拒絕轉交醫管局的醫療紀錄，將會由衞生署在服務轉移後按照其檔案管理政策處理及銷毀。如有任何查詢，歡迎聯絡衞生署。