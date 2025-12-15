衞生署醫院牙科服務2.6起整合至醫管局

衞生署和醫管局今日(15日)公布，衞生署轄下醫院牙科服務將於明年2月6日與醫管局轄下口腔頜面外科服務合併，並由醫管局接辦。

衞生署表示，行政長官在2024年《施政報告》中提出全面審視醫療體系的定位和目標，改革醫管局、衞生署和基層醫療署的職能和分工。衞生署將專注其公共衞生職能，履行其監管和執法角色。為落實有關政策方向，衞生署的臨床服務正逐步整合至醫管局或基層醫療署。

繼早前醫管局接辦衞生署轄下醫學遺傳服務，該署醫院牙科服務將於明年2月6日起交由醫管局管理。現時衞生署醫院牙科服務轄下7間口腔頜面外科及牙科診所均位於以下醫管局公立醫院，將於原址繼續提供服務，並與現時醫管局於6間公立醫院的牙科及口腔頜面外科服務合併，有助進一步理順和優化整體服務安排。