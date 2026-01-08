衞生署：夏季流感季節完結　冬季流感季節即將到臨沒有出現疊加

衞生防護中心宣布夏季流感季節已完結，指季節性流感活躍程度過去數周持續下降，並於最近一周降至基線水平以下。但隨著天氣漸轉寒冷，流感活躍程度可能會再度上升，冬季流感季節即將到臨，強烈呼籲仍未接種本年度季節性流感疫苗的人士應盡快接種，以減低出現併發症和死亡風險。

中心總監徐樂堅表示，最新的監測數據顯示，最近一周的呼吸道樣本中季節性流感病毒陽性百分比為4.08%，同期公立醫院的流感相關入院率為每1萬人0.23宗，兩者都降至低於基線水平。夏季流感季節自9月初開始，共持續約4個月，與冬季流感季節沒有出現疊加。