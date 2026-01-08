衞生署：夏季流感季節完結　冬季流感季節即將到臨沒有出現疊加

衞生防護中心宣布夏季流感季節已完結，指季節性流感活躍程度過去數周持續下降，並於最近一周降至基線水平以下。但隨著天氣漸轉寒冷，流感活躍程度可能會再度上升，冬季流感季節即將到臨，強烈呼籲仍未接種本年度季節性流感疫苗的人士應盡快接種，以減低出現併發症和死亡風險。
中心總監徐樂堅表示，最新的監測數據顯示，最近一周的呼吸道樣本中季節性流感病毒陽性百分比為4.08%，同期公立醫院的流感相關入院率為每1萬人0.23宗，兩者都降至低於基線水平。夏季流感季節自9月初開始，共持續約4個月，與冬季流感季節沒有出現疊加。
成人嚴重流感個案 65歲以上長者佔八成
中心表示，今個夏季流感季節錄得25宗兒童嚴重個案，包括3宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎6個月至17歲。當中20宗個案沒有接種季節性流感疫苗。同期共錄得507宗成人嚴重流感個案，包括342宗死亡個案。成人嚴重流感個案中約八成為65歲以上長者，當中超過七成沒有接種季節性流感疫苗。
截至本月4日，本年度各項流感疫苗接種計劃共接種超過191萬劑疫苗，較上季度同期增加約4.4%。學校方面，不同年齡組別學童的接種率較去年同期高約2至10個百分點。至於6個月至未滿2歲的幼兒接種率，則只有約22%，雖然較上季度同期上升近5個百分點，但仍遠低於其他年齡組別的接種率。
中心說，雖然流感活躍程度已回落，但仍有機會出現學校及院舍零星爆發，呼籲家長應盡快帶子女接種疫苗，安老院舍院友及員工亦應盡快接種。
原文刊登於 香港電台