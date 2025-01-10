衞生署：本港已進入流感季節 點名168學校未安排外展接種服務

衛生防護中心總監徐樂堅指，最新監測數據顯示，截至本月4日呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比為5.69%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率為每1萬人有0.36宗入院個案，兩個指標皆超越基線水平值的4.94%和每1萬人0.27宗入院個案，表示香港已進入流感季節。現時檢測出的流感病毒主要為甲型H1流感，約佔90%。

截至本月4日的一周共錄得7宗院舍或學校爆發報告，影響45人，較上月每周錄得2至4宗、升逾五成。中心預計未來數周的流感樣疾病爆發的數字會續上升，而學校或會出現較多爆發。中心已會向醫生、醫院和院舍發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施。

政府指，截至1月5日，各項疫苗接種計劃共接種約183.2萬劑疫苗，按年升5.4%。參與學校外展計劃的學校數目亦顯著上升。但現時仍有168間學校拒絕為學生安排到校接種疫苗，另有13間已同意安排接種的學校，則仍未提供確定的接種日期，中心已把相關學校的名單上載到中心網頁。