衞生署：本港已進入流感季節 點名168學校未安排外展接種服務

香港一夜之間跌近十度，稍一不慎著涼易染流感。衛生防護中心指，本港進入流感季節，未來數周感染個案會進一步增加。預料有更多學校爆發，政府罕有點名有168間學校無為學生安排外展接種服務。
衛生防護中心總監徐樂堅指，最新監測數據顯示，截至本月4日呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比為5.69%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率為每1萬人有0.36宗入院個案，兩個指標皆超越基線水平值的4.94%和每1萬人0.27宗入院個案，表示香港已進入流感季節。現時檢測出的流感病毒主要為甲型H1流感，約佔90%。
截至本月4日的一周共錄得7宗院舍或學校爆發報告，影響45人，較上月每周錄得2至4宗、升逾五成。中心預計未來數周的流感樣疾病爆發的數字會續上升，而學校或會出現較多爆發。中心已會向醫生、醫院和院舍發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施。
政府指，截至1月5日，各項疫苗接種計劃共接種約183.2萬劑疫苗，按年升5.4%。參與學校外展計劃的學校數目亦顯著上升。但現時仍有168間學校拒絕為學生安排到校接種疫苗，另有13間已同意安排接種的學校，則仍未提供確定的接種日期，中心已把相關學校的名單上載到中心網頁。
另外，截至1月5日，6個月至未滿兩歲幼兒的季節性流感疫苗接種率仍處於較低水平，約為17.4%。政府已特別開放衛生署母嬰健康院給所有6個月至兩歲或以下的兒童，市民可透過網上預約系統，為子女預約。衛生防護中心提醒高危人士到公眾地方時，應佩戴外科口罩。市民乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時，亦應考慮佩戴外科口罩。