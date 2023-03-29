衞生署4月3日起改用人類乳頭瘤病毒檢測　為30至64歲婦女篩查子宮頸癌

為加強其子宮頸癌篩查服務，衞生署由4月3日起，衞生署會為使用其子宮頸癌篩查服務的30至64歲婦女，採用具備較高靈敏度的人類乳頭瘤病毒檢測作為主要篩查子宮頸癌的方法；至於25至29歲的婦女，以相同方法採集的子宮頸樣本則會作細胞檢驗。

人類乳頭瘤病毒檢測將測試子宮頸樣本是否帶有與子宮頸癌及癌前病變相關的高風險病毒類型，子宮頸樣本的採集仍然會由醫護人員透過窺器檢查進行。由於人類乳頭瘤病毒檢測有較高靈敏度，能於較早期發現癌前病變和容許較長檢測間距，小組建議30至64歲婦女可採用人類乳頭瘤病毒檢測，以作為子宮頸細胞檢驗外的另一篩查方法。人類乳頭瘤病毒檢測為陰性的人士，建議每五年再次進行檢測。

25至64歲曾有性經驗的婦女應定期進行子宮頸癌篩查

至於25至29歲的婦女，鑑於她們出現短暫性感染人類乳頭瘤病毒的比率較高，人類乳頭瘤病毒檢測較大可能出現假陽性，以致婦女承受其他不必要的檢測，小組建議該年齡組別的婦女接受子宮頸細胞檢驗，若連續兩次的子宮頸細胞檢驗結果正常，其後可每3年接受一次篩查。

小組建議25至64歲曾有性經驗的婦女定期進行子宮頸癌篩查，而人類乳頭瘤病毒檢測及細胞檢驗皆獲證實為有效的子宮頸癌篩查方法。