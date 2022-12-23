表達藝術治療助有口難言抒發情緒 參加者︰改善焦慮失眠

並非人人善於以言語表達個人情感，但除言語表達外，表達藝術治療亦一個方法。逾60歲的鄭女士因需同時照顧體弱父親及丈夫而感壓力，疫情下憂「中招」連累家人的恐懼令壓力翻倍。無法以語言清楚表達當中感受，她選擇了使用「刮刮畫」和製作「面譜」抒發自己所思所想，加上過程中認識新朋友，其後焦慮和失眠均所改善。
表達藝術治療是一種融合視覺藝術、音樂、戲劇、舞動及文字創作等藝術媒介的治療模式，透過藝術參與及創作達致身、心、靈治療效果。鄭女士指出，在表達藝術治療中尤其喜歡製作面譜，可隨心製作和學習新事物，從而產生「無籠困住」和「有啲細藝」的感覺。她又提到，自己會在治療過程中認識新的朋友和街坊，焦慮和失眠在治療過後有所改善。
另一位接受治療的畢小姐則鍾情於以「舞動」抒發感受，屬二人一組的團體治療：當一名求助者隨音樂擺動，而另一名求助者須以「影子」作模仿，之後雙方交換角色。受抑鬱困擾的畢小姐稱，這種治療有助自己以舞步連繫心中情感，動作被模仿時則能感受到被尊重和連繫感。
香港表達藝術治療服務中心(HKEXAT)營運總監鄧智珊指，表達藝術治療適合一些語言能力較低的人，如特殊需要學生、曾中風的老人等，並用個人中心治療手法，治療師會助求助者尋找最合適的藝術媒介。中心與中文大學心理學系合作進行研究，從中心服務13個2011至22年服務計劃中訪問971名使用者，逾25%人受到不同程度的情緒困擾；在接受表達藝術治療後，受抑鬱及焦慮症狀困擾者分別減少36%和39%。
鄧智珊解釋，不論是揀選藝術媒介，還是畫畫用甚麼顏色等細節，求助者均能自由發揮。讓求助者能夠掌控自己的感覺，無批判下表達情緒。她強調，情緒問題需不同治療方式配合，相信表達藝術治療能提供新選擇。
HKEXAT為全港首間以表達藝術治療為主要介入模式的慈善機構，會與不同社區中心合作推心理治療服務和工作坊，亦接受有需要市民自行預約，而由社工轉介的求助者則獲資助。