表達藝術治療助有口難言抒發情緒 參加者︰改善焦慮失眠

並非人人善於以言語表達個人情感，但除言語表達外，表達藝術治療亦一個方法。逾60歲的鄭女士因需同時照顧體弱父親及丈夫而感壓力，疫情下憂「中招」連累家人的恐懼令壓力翻倍。無法以語言清楚表達當中感受，她選擇了使用「刮刮畫」和製作「面譜」抒發自己所思所想，加上過程中認識新朋友，其後焦慮和失眠均所改善。

表達藝術治療是一種融合視覺藝術、音樂、戲劇、舞動及文字創作等藝術媒介的治療模式，透過藝術參與及創作達致身、心、靈治療效果。鄭女士指出，在表達藝術治療中尤其喜歡製作面譜，可隨心製作和學習新事物，從而產生「無籠困住」和「有啲細藝」的感覺。她又提到，自己會在治療過程中認識新的朋友和街坊，焦慮和失眠在治療過後有所改善。

另一位接受治療的畢小姐則鍾情於以「舞動」抒發感受，屬二人一組的團體治療：當一名求助者隨音樂擺動，而另一名求助者須以「影子」作模仿，之後雙方交換角色。受抑鬱困擾的畢小姐稱，這種治療有助自己以舞步連繫心中情感，動作被模仿時則能感受到被尊重和連繫感。

