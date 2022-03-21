袁國勇料已有250萬人中招 批港府執行抗疫工作速度慢

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇推算本港可能已有約250萬人染疫，認為現時最重要仍是接種疫苗，並及早在公共交通及學校等實施疫苗通行證，並應選擇接種復必泰，對Omicron變種病毒有較好防禦力，如果已打兩針，應盡快打第三針；又指全民檢測應慎重考慮，待個案低時、以清零為目標才使用；而目前大量核酸測試已不重要，更重要的是死亡和入院數字才是關鍵，如應分清楚哪些患者是死於新冠病毒，避免市民恐慌。他又批評政府快速追蹤執行慢，致爆發疫情無法追蹤及加以制止。

袁國勇於商台節目中指，據政府公務員及醫管局約五分一員工受感染，推算本港最少約150萬人感染，而港大團隊數學模型推算則近400萬人，相信實際數字在兩者之間，或有250萬人已染疫。

就全民檢測安排，他重申國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年說法，指全民檢測應該等確診數字很低時，以清零為目標才進行，甚至不一定要做；若配套不足，檢出大批陽性個案應考慮如何處理。他又說，即使清零，但肯定有漏網之魚，舉例有患者半年檢測也測得陽性，若追蹤工作做得不好，再有超級傳播致爆發，不止浪費了200億元，捱了兩年防疫措施的市民亦會非常失望。

他又批評，當局對很多措施執行極慢，明顯的是快速追蹤、快速多層追蹤失敗，以前曾說過須逾千人參與追蹤才可，因突然爆發疫情無法追蹤和制止疫症，其他也包括疫苗通行證等。

袁國勇稱目前可重開國際航班，因本港到處也有確診個案，從社區染疫風險大大高於來自輸入個案，但補充，仍須要求到港人士已接種疫苗及取得陰性檢測報告，到港後須每日接受抗原測試，若有陽性感染個案，要以較高規格設施隔離，並須作病毒基因測試確認非新變種病毒。