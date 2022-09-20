袁國勇等4專家倡生活復常 打3針可放寬但仍要戴口罩

本港爆發新冠肺炎接近3年，社會各界近日不斷有呼聲要求「復常」。政府專家顧問袁國勇聯同3名港大專家撰文，形容新冠病毒已轉為較溫和的風土病，建議先讓已接種三劑新冠疫苗的市民，在戴口罩的前提下生活「復常」，包括撤銷食肆營業限制、醫療機構收治確診者時改為逆向隔離未打針者等。衛生防護中心說，政府跨部門小組會關注疫情發展，決定是否放寬措施。 文章由港大醫學院微生物學系的講座教授袁國勇、名譽助理教授龍振邦、臨床副教授陳福和及生物化學系教授金冬雁，在網上媒體《灼見名家》聯合發表。他們認為，今年6月起計的新一輪爆發可稱作「第六波疫情」，指第六波粗病死率已降至0.097%，與政府從年初至今計算的0.59%病死率有明顯分別，團隊料與疫苗接種率高、大量市民在第五波感染有關。

促尊重至今仍未接種新冠疫苗市民 團隊指出，本港累計已打兩針者達人口91.5%，連同第六波自然感染，料目前逾95%人口具防重症免疫屏障。他們形容，大眾應開始明白新冠肺炎已扎根本港及成為風土病，社會應逐漸開始放寬、復常。他們稱，應尊重至今仍對疫苗有猶豫的市民，推出復常計劃後可要求他們及其家庭成員恆常做快速測試，一旦染疫可盡早求醫和服食新冠口服藥。 學者們並認為，應盡量容許打齊針者逐步回復正常生活，包括盡快落實第四階段「疫苗通行證」、進一步取消餐飲處所營業時間及每枱人數等限制，並容許打齊三針者在繼續戴口罩的前提下回復正常生活。他們又覺得，本港絕對有條件實施「0+7」入境措施，甚至用更進取方案加速邁向復常。 檢測方面，他們稱恆常檢測應集中有病徵者和高危人群，並可透過連續數日快測取代核酸檢測。團隊亦促請政府，應停止已沒有大實際意義的常規污水檢測及圍封強檢。疫情下公立醫院瀕臨「爆煲」，團隊建議用應對一般呼吸道病毒之感染控制措施收治確診者，但未打針患者需要分開處理。他們盼藉此緩解公院緊張狀況、盡量減少對非新冠醫療服務的影響。