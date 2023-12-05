袁國勇籲毋須擔心肺炎支原體 多國傳染病專家組聯盟

聯盟由港大微生物學系講座教授袁國勇擔任首任主席，他指隨著人口增長和全球暖化等，未來25年有高達57%機會出現與新冠疫情規模相若的病毒大流行，聯盟希望通過及早應對和控制有關疫情，減低病發率及死亡率，目標下次疫情來襲可把封城機會減到最低，毋須關閉學校、工作場所和交通系統等，維持正常生活。

本港與內地及海外多名傳染病學專家，聯手成立「大流行病學研究聯盟」，希望透過推動呼吸道病毒人畜傳播的研究協作，提升新發傳染病監測能力，以更有效應對未來會出現的疫情。

衛生署：未見呼吸道感染爆發呈報數字升

參與聯盟的專家昨在香港大學簽署備忘錄，對於本港和內地近日肺炎支原體感染個案增加，袁國勇認為內地爆發源於小朋友過去3年戴口罩、沒有上學，導致缺乏免疫力，相信並非新發傳染病。同場的中國工程院院士鍾南山亦稱，暫未見肺炎支原體會發展成致病性更強的新病毒，學校若有較多個案便應要求學生戴口罩，兩人均表示市民毋須太擔心。

衛生署表示，醫管局數字顯示過去3個月涉及肺炎支原體感染而入院的兒童，每月徘徊110至170宗，雖較今年8月的逾50宗高，但趨勢大致保持平穩，又稱本地流感及新冠的活躍程度持續維持低水平，近期亦未發現涉及呼吸道感染的爆發呈報數字上升。