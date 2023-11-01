袁國勇：新冠並非最後一場大流行 下一場大流行或源自禽鳥和豬流感病毒

適逢今日是世界流感日，港大微生物學系講座教授袁國勇聯同兩名學者在報章撰文，指新冠疫情完結，全球復常，但此並非最後一場大流行，新發傳染病定必陸續有來。他指除冠狀病毒外，流感乃最具潛力引起大流行的病源，下一場大流行可能由源自禽鳥和豬的流感病毒引起，其基因經洗牌或能導致嚴重感染，甚至對抗流感病毒藥物和季節性流感疫苗產生抗藥性。 袁國勇等學者指，人類歷史上出現過的大流行，均由細菌或病毒感染引起。但近年大流行的病原體，逐漸由細菌轉向呼吸道RNA病毒，所引起的大流行具多重原因，其中包括RNA病毒基因突變率高、無症狀或輕症狀患者造成隱形傳播鏈，以及人畜共處互動愈加頻繁。

倡議嚴厲禁止食用及販運野味 學者指各國相關部門、學術界及全球組織因應新發傳染病疫情情勢，採取相應預防措施，而不同的國際倡議雖然有完整論述和美好願景，但在實踐時常遇到各種障礙。他們倡議各國政府應嚴厲禁止食用及販運野味及叢林肉，逐步終止野生動物貿易，並禁止無法執行農場級別生物安全措施的市場販賣活家禽及哺乳類動物。 除上述預防措施外，還應採用預兆觸發或事件觸發的監察方法，增加對有症狀疾病的患者和患病動物，特別是對於病情嚴重和死因不明的動物進行透徹的微生物和疾病監測。袁國勇等學者建議實驗室應以多重核酸測試篩查有症狀的患者、患病或病逝牲畜的標本，盡檢已知病原體，並對篩檢陰性或來自臨牀可疑、檢測結果不一致的病例標本。