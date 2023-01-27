袁國勇：3至4月解除口罩令較安全 料「後口罩浪」引其他病毒傳播

疫情3年，隔離令下周一撤銷，現時只剩口罩令仍未解除。政府專家顧問袁國勇表示，暫時未適宜放寬口罩令，要等到3、4月回暖才有條件，目前最重要是部署應對「後口罩浪」，以免解除口罩令後，其他傳染病迅速傳播令公營醫療服務會癱瘓。他又說市民尤其是長者及長期病患者，亦要在下個冬季來臨前，再接種一次新冠疫苗。

新冠確診個案整體回落，由上周四、年廿八約4千宗，一直下降至年初三的少於2千宗，昨日初五輕微回升，共增2,401宗本地確診個案，另增64宗輸入個案，再多28名患者離世。

防疫措施大部分已經解除，港大微生物學系講座教授袁國勇昨在電台節目表示，現階段不適宜解除口罩令，應等到3月底、4月初氣溫回升至攝氏20度以上，人體在春天炎症反應沒那麼嚴重，方可以除口罩，但屆時流感等其他傳染病會較易傳播，要留意「後口罩浪」。他指：「後口罩浪可以造成頗嚴重後果，醫管局可能真的受不了，但一定要經歷痛苦。」他又指經歷這個痛苦後，可以鞏固社區免疫屏障，為下一個冬季流感期做好準備。

