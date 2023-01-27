袁國勇：3至4月解除口罩令較安全 料「後口罩浪」引其他病毒傳播

疫情3年，隔離令下周一撤銷，現時只剩口罩令仍未解除。政府專家顧問袁國勇表示，暫時未適宜放寬口罩令，要等到3、4月回暖才有條件，目前最重要是部署應對「後口罩浪」，以免解除口罩令後，其他傳染病迅速傳播令公營醫療服務會癱瘓。他又說市民尤其是長者及長期病患者，亦要在下個冬季來臨前，再接種一次新冠疫苗。
新冠確診個案整體回落，由上周四、年廿八約4千宗，一直下降至年初三的少於2千宗，昨日初五輕微回升，共增2,401宗本地確診個案，另增64宗輸入個案，再多28名患者離世。
防疫措施大部分已經解除，港大微生物學系講座教授袁國勇昨在電台節目表示，現階段不適宜解除口罩令，應等到3月底、4月初氣溫回升至攝氏20度以上，人體在春天炎症反應沒那麼嚴重，方可以除口罩，但屆時流感等其他傳染病會較易傳播，要留意「後口罩浪」。他指：「後口罩浪可以造成頗嚴重後果，醫管局可能真的受不了，但一定要經歷痛苦。」他又指經歷這個痛苦後，可以鞏固社區免疫屏障，為下一個冬季流感期做好準備。
倡就新冠疫情檢討調查
袁國勇又指今次疫情約1.3萬人死亡，認為政府應仿效沙士結束後成立獨立委員會調查，「追蹤、隔離真的做得不足，如果初時做得足夠，疫症會走慢得多，這些要重新檢討一次，為甚麼老人院會造成這樣。那些是很嚴重的事，下次多是長者感染。」他又建議長者冬天戴口罩、市民每年應該接種疫苗，而港大研發的噴鼻式疫苗已在內地4個省市使用，但香港何時有，則要由藥廠決定。
港大研究入選《刺針》標誌性論文
另外，國際醫學期刊《刺針》創刊200周年，由1823年至2022年揀選34篇標誌性論文，其中由袁國勇及港大微生物學系臨床副教授陳福和領導的研究團隊，於2020年1月發表關於新型肺炎的論文入選，論文研究港大深圳醫院一個家庭群組，是最早證實新型肺炎可以人傳人的文獻，亦發現患者可以無症狀感染，為日後制訂防控措施提供科學基礎。