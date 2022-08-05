容海恩刊聲明與家公袁弓夷脫離「爺媳關係」 執業大律師：不具法律約束力 (更新)

容海恩署名的聲明以「國之大義 脫離爺媳關係」為題，稱「本人容海恩，作為流著偉大祖國之血的中國人，在國之大義的前提下，基於據國安處稱，袁弓夷先生涉嫌違反《港區國安法》中顛覆國家政權罪名，本人現宣布正式與袁弓夷先生脫離爺媳關係。」

【11:10更新】保安局本周三(3日)嚴厲譴責袁弓夷、何良懋及梁頌恆等人在海外籌組所謂「香港議會」，涉嫌違反《香港國安法》第22條「顛覆國家政權」罪。其中，袁弓夷為新民黨立法會議員容海恩丈夫袁彌昌的父親，亦即是容海恩的家公。容海恩今日(5日)在報章刊登脫離「爺媳關係」的聲明，事件引起外界熱議。

容海恩早前在個人社交平台曾指，全力支持警方根據《香港國安法》第37條嚴厲依法打擊所有違法活動，以儆效尤。她亦呼籲市民要與任何違反《香港國安法》的人士或組織劃清界線，切勿以身試法。

執業大律師：登報脫離關係不具法律約束力

究竟登報脫離關係有沒有法律效力？執業大律師陸偉雄向本報表示，一般而言，在報章刊登聲明其實不具法律約束力。他稱，只可當作一個意向的表述，以及日後第三方評核他們關係的其中一個指標，「登報嘅目的只係要話俾全世界聽，我同嗰個人已經脫離關係，以後嗰個人做嘅嘢與我無關」。陸偉雄續說，若日後有人質疑他們的關係，這份在報章刊登的聲明可以成為有力的證據，證明你有強烈欲望及意向和他人脫離關係，但他重申這份聲明不具法律約束力。陸偉雄指，假若真的要在有法律約束力下與他人脫離關係，欲脫離者需到法庭申請及作出聲明，並簽署具法律約束力的協定，才能真正達到有法律約束力的脫離關係。