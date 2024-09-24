袁記雲餃招聘廣告列明性別疑涉歧視　平機會非常關注已採取適當行動跟進 (更新)

【9月24日更新】新增平機會回應 港人北上消費的熱潮持續，對本地餐飲業造成打擊，甚至引發了一波食肆結業潮。不過，亦有內地飲食品牌在此時選擇來港開設分店，其中袁記雲餃最近已在香港各區落腳，包括旺角、深水埗、沙田石門和筲箕灣等地，並且張貼招聘告示請人。不過，有網民發現，袁記雲餃的招聘廣告中，有一項條件是要求40至52歲，以及稱「廣東省新移民女工優先」，引起了不少熱議。

網民質疑違平機會條例 袁記雲餃的招聘廣告中聘請了多個職位，包括收銀員、服務員、包餡員及後廚等，全部月薪起碼有17,000港元。所有全職員工都享有4天的有薪假期，還提供員工膳食、良好的晉升機會和有薪飯鐘等福利。不過，除了要求40至52歲(居住在該區優先外)，還特別提到「廣東省新移民女工優先」，這一點引起了關注。不少網民對袁記雲餃的招聘廣告表示質疑，認為為何不優先考慮本地人。也有網民質疑這是否違反了平等機會條例，甚至有人笑言是歧視，聲稱支持告上平機會云云。

平機會回覆《am730》表示，非常關注有關事件，已採取適當行動了解及跟進事件。平機會又指，若市民懷疑受到法例下所指的歧視對待，可向平機會查詢或提出投訴。平機會重申，本港共有4條反歧視條例，包括《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》及《種族歧視條例》，將在訂明活動範疇內基於性別、懷孕、餵哺母乳、婚姻狀況、殘疾、家庭崗位及種族的歧視、騷擾或中傷等行為定為違法，當中訂明活動範疇包括僱傭、教育、貨品、服務及設施的提供等。

平機會： 招聘時如只選男性或女性即屬違法 根據《性別歧視條例》，僱主在招聘時如只選男性或女性，即屬違法；除非身為男性或女性是該項工作的「真正的職業資格」，即該職業或工作只能由特定性別的人士擔任，例如基於合乎體統和保障私隠等原因，女洗手間需由女清潔員清潔。此外，《性別歧視條例》亦規管歧視性廣告，任何人如發布或安排發布廣告，而該廣告顯示或可合理地被理解為顯示有人意圖在僱傭或其他範疇作出違法的性別歧視，即屬違法。