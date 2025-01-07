被叫「大波蓮」女職員向平機會投訴 韓式餐廳經理涉帶頭性騷擾 餐廳：涉事員工已停職處分

韓式連鎖餐廳「Terrace in seaside」一名分區經理涉嫌帶頭性騷擾女職員。日前餐廳一名新入職的女員工在社交平台發文控訴，該名女經理稱她為「大波妹」和「大波蓮」；除該經理外，其他同事亦加入性騷擾事主。女事主稱該經理沒有尊重自己，感到受辱，並已向平機會投訴。涉事餐廳事發後發聲明，指涉事同事經內部調查後已停職及處分，並已訂立防止性騷擾政策和指引。平機會深夜回應本報表示，對此表達高度關注。該會指根據《性別歧視條例》，僱員在受僱用期間向同事作出性騷擾，即屬違法；強調在收到相關投訴後，會按既定守則作適當跟進行動。

事主於又一城分店任職，她日前在社交平台撰文，指控該店的經理在女事主首日返工時，已稱她為「大波妹」；返工第二日更將其花名「升級做『大波蓮』」；隨後其他高職位的員工都開始用這「花名」稱呼她，形容「完全冇尊重我」；又指此舉令其他不知道她名字的同事都這樣稱呼她，直言「我好似冇咗自己個名咁」。直至返工第三日和第四日，她更被同事笑言其胸部可做「防撞網」，並在內部群組的更表上以「大波蓮」稱呼她，讓她感到極不受尊重。

女事主稱事件致失眠

事主昨接受傳媒訪問時指，事件令她出現失眠症狀，亦已向平機會投訴。事主憶述，她最初以為改花名是代表歡迎，當時亦不算太過分，故未有表明心中不快；惟其後同事直接以「大波蓮」代替其本名，才「意識到大鑊」。她又指，除了她，其他同事也有被改花名。事件發酵後，餐廳在社交媒體發表聲明。餐廳指對事件非常關注，不容忍任何形式的性騷擾；經過內部調查後，涉事同事已停職及處分。聲明又指，希望每位同事在安全和互相尊重的環境下工作，並已就《性別歧視條例》，訂立防止性騷擾政策及指引。如遇任何不妥情況，鼓勵同事即時向人事部或管理層反映；會加強相關培訓，讓工作環境變得更好。

