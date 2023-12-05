被問周庭是否由國安陪返內地　李家超：個案細節暫不便討論 (更新)

李家超說，特區政府會全力追捕任何危害國家安全的逃犯，指周庭是涉嫌勾結外國和境外勢力，危害國安而被警方追捕，重申任何逃犯只有自首，否則是終生逃犯，終生被追捕。他表示個案細節不方便討論，因為追捕任何人士後，相關資料會否作為證據，要留給執法部門衡量。

批 逃犯出賣誠信 稱警隊會總結經驗

他批評，有逃犯出賣誠信，砌詞找藉口欺騙同情，嘗試製造光環，行為可恥，警隊嘗試寬大處理，但良好意願換來欺騙，相信最失望是嘗試寬大處理的人員。他強調警隊會總結經驗，確保有效維護法紀，有效維護國家安全，打擊勾結外部勢力。

李家超又提到，部份港人仍低估外國勢力對國安的威脅，指勾結外部勢力的犯罪人士，已變成外國代理人，本質已變成背信棄義，港人不能忽略外國勢力，指他們並無停止為自身政治利益而插手香港事務。他又指，雖然2019年「黑暴」的傷口已經好了，但曾經令人「痛得好厲害、痛得難以入睡」，所以不可忘記這些痛楚，重申必須全力推行並在明年完成《基本法》第23條本地立法，確保23條訂立的法例，與《港區國安法》聯合起來，成為一套堅實的國家安全法律體系，完善維護國安的法律制度及執行機制。