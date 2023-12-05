熱門搜尋:
周庭 GTA6 李家超 區議會選舉2023 恒生指數 金價 叱咤2023 五月天 恒大 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-05 10:55:00

被問周庭是否由國安陪返內地　李家超：個案細節暫不便討論 (更新)

分享：
李家超指，公務員是特區管治部分，有責任在區議會選舉中投票。(中新社)

被問周庭是否由國安陪返內地，李家超回應指個案細節暫不便討論。(中新社/資料圖片)

【10:55更新】前香港眾志成員周庭在《國安法》案件保釋期間，獲准到加拿大升學，原定12月回港報到，惟她在網上宣稱棄保，永久離港，又說獲准取回護照條件，是由警方國安處人員陪同前往內地行政長官李家超今(5日)在行會前被問到周庭是否由國安陪返內地以及日後會否收緊其他被捕人的保釋條件等，李家超都未有正面回應，僅表示不會討論個案細節，指逃犯被追捕後，相關資料或會用作證據，他會交由執法部門處理。

李家超說，特區政府會全力追捕任何危害國家安全的逃犯，指周庭是涉嫌勾結外國和境外勢力，危害國安而被警方追捕，重申任何逃犯只有自首，否則是終生逃犯，終生被追他表示個案細節不方便討論，因為追捕任何人士後，相關資料會否作為證據，要留給執法部門衡量。

逃犯出賣誠信   稱警隊會總結經驗

他批評，有逃犯出賣誠信，砌詞找藉口欺騙同情，嘗試製造光環，行為可恥，警隊嘗試寬大處理，但良好意願換來欺騙，相信最失望是嘗試寬大處理的人員。他強調警隊會總結經驗，確保有效維護法紀，有效維護國家安全，打擊勾結外部勢力。

李家超又提到，部份港人仍低估外國勢力對國安的威脅，指勾結外部勢力的犯罪人士，已變成外國代理人，本質已變成背信棄義，港人不能忽略外國勢力，指他們並無停止為自身政治利益而插手香港事務。他又指，雖然2019年「黑暴」的傷口已經好了，但曾經令人「痛得好厲害、痛得難以入睡」，所以不可忘記這些痛楚，重申必須全力推行並在明年完成《基本法》第23條本地立法，確保23條訂立的法例，與《港區國安法》聯合起來，成為一套堅實的國家安全法律體系，完善維護國安的法律制度及執行機制。

Ad Block

國產C919及ARJ21飛機下周訪港　李：體現國家對港重視

另外，李家超提到，國產C919ARJ21飛機將於下周二(12)到下周日(17)首次訪港，當中C919飛機會在下周六(16)在維港上空進行首次飛行展示。他認為C919飛機選擇香港作為首展，體現國家對香港作為國際航空樞紐的重視

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受