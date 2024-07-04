被投訴機場巴士未到總站 爆粗狂鬧乘客 龍運車長停職

一輛A33線龍運巴士未有按原定行車路線駛進總站，司機與作出投訴的男乘客口角，司機多次以粗口辱罵該名乘客，又指無懼投訴，並用手機反拍事主。龍運巴士回覆稱涉事車長已被停職，將進一步調查，如有人違規將作紀律處分。（影片截圖）

社交平台周三（3日）流傳片段，顯示一輛A33線龍運巴士未有按原定行車路線駛進總站，司機與作出投訴的男乘客口角，司機多次以粗口辱罵該名乘客，又指無懼投訴，並用手機反拍事主。龍運巴士回覆稱涉事車長已被停職，將進一步調查，如有人違規將作紀律處分。

拍攝地點為機場巴士總站外的泊車區域，涉事巴士原以機場抵港層的地面運輸中心為總站，但司機未進入總站落客便直接前往泊車區，引起拍片乘客不滿。影片長近2分鐘，見到車長正下車離開，男乘客追問對方姓名，司機邊走邊說「黐×線㗎你都」。男乘客反駁「你先黐×線啊，奇奇怪怪嘅你都」，司機隨即發難「×你老×，做咩啊？奇乜×嘢怪啊？」。乘客表示「𠵱家要去客運大樓地下嗰度巴士站」，司機稱「我唔知有人喎，以為冇人喎，冇人撳鐘咪唔去囉」，乘客質問「咩叫冇人撳鐘唔去」，司機隨即情緒激動大罵「乜×嘢呀，我×你××呀而家！我×你××呀而家！我×臭你××！你扮×晒嘢啊！你乜×嘢名啊？你乜×嘢身份證啊？你都白×痴㗎。」

男乘客聞言表示要向機管局投訴，司機稱「去啊去啊去啊（投訴）！記住去喎」，並拿出手機反拍乘客，「影×埋你先，×你老×！咪×走呀！你搭巴士大×晒啊？我×你老××！」、「你條契×搭巴士，大哥咁×樣，乜×嘢啊？我依家投訴你老××，你投訴我咪擺上去羅！」他一度走近進逼事主，最終離去。

九巴證實周二（2日）傍晚約6時50分，龍運1名駕駛A33線的車長由屯門開往機場期間，與一名乘客口角，車長目前已被停職。龍運巴士稱會調查事件，如發現有人違反工作守則或紀律，會作出適當處分。