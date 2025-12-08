被指兜路與乘客爭執期間粗言回應　的士司機認罪判罰4300元

一名的士司機被指兜路與乘客爭執，期間以粗言回應，又在車門打開下折返出發點。司機被票控5罪，案件今日(8日)在沙田裁判法院處理，最終控辯雙方同意以認罪協商處理。司機承認不小心駕駛等4項傳票罪，共被判罰款4,300元；無展示的士司機證傳票罪則獲撤銷。

被告張國暉(38歲)，早前已承認無禮貌及不守規矩，今再多認3罪，包括沒有採用最直接而切實可行的路線、不小心駕駛、的士司機沒有穩妥繫上安全帶。控罪指，他於去年12月17日，在港鐵大圍站對出村南道，身為的士司機，接受姓廖女乘客時，干犯以上的行為。被告原亦被控沒有展示的士司機證，經認罪協商後這罪獲不提證供起訴。