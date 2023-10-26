被指擋路遭的士「呠」 校巴司機狂爆粗嚇怕學童 校方稱已被承辦商辭退

一輛校巴在黃大仙翠竹花園停泊接學童上學期間，一名的士司機欲駛離泊位，響咹要求擋路的校巴讓開，卻惹起校巴司機不滿，並在學童及家長面前粗口橫飛。

網上一段校巴司機與的士司機爭執影片瘋傳，事發在周三（25日）早上，一輛校巴在黃大仙翠竹花園停泊接學童上學期間，一名的士司機欲駛離泊位，響咹要求擋路的校巴讓開，卻惹起校巴司機不滿，並在學童及家長面前粗口橫飛，更疑似出手襲擊的士司機。警方接報到場時雙方已冷靜下來，事件中無人受傷，列作糾紛處理。

網傳影片可見，當時的士司機拍下過程，並向校巴司機表示：「我呠咗一聲咋喎。」校巴司機則反駁「你睜大隻眼咁X大聲做乜X嘢！」的士司機直指「我呠一聲你咁惡！我有車cam影到你㗎！」校巴司機隨後亦取出手機反拍的士司機，更爆粗大罵：「X你老X，你唔好喺度挑釁我呀，你挑釁我我打XX你！」

家長勸阻「你報警唔緊要，但小朋友要返學」

當時有家長帶同學童上校巴，校巴司機仍當著學童面前大罵：「人哋學生喺度上車，啱啱上車咋嘛，見X住你呠呠呠！」的士司機則向家長直斥校巴司機：「你睇吓你哋個司機就係咁樣，講晒粗口，你個仔女畀呢啲人車？」

雙方爭執越演越烈，校巴司機不斷爆粗，更多次上前揮拳作勢襲擊，有家長見上前勸阻，混亂間的士司機疑被打中高呼：「打咗人，報警呀！」在等候警方期間，有家長見校巴未開車勸的士司機息事寧人，讓校巴離開，「嚇親啲小朋友呀」、「啲小朋友要返學遲到喇」、「你報警唔緊要，但佢要返學呀」。不過的士司機堅持等警方到場。

有需要會配合執法部門調查

保良局錦泰小學發出家長通告，指該校合約校車服務承辦商一名司機因停泊校車位置與一名的士司機爭執，期間使用不正當的言語及肢體動作，雙方報警，校車公司安排另一校車接送學生回校。

校方啟動危機處理機制及嚴肅跟進，與校車公司負責人會面，對方稱已辭退該名司機，會安排另一人接替其工作，以確保學生安全，如有需要，校方及校車公司會配合執法部門的調查。校方會持續監察校車服務承辦商的服務質素，及留意學生情緒，有需要會安排人員給予支援。