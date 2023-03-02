被指與李家超防疫有分歧　盧寵茂：像父母「一個做好人　一個做衰人」

香港經歷3年疫情後，社會全面復常。醫務衛生局局長盧寵茂接受傳媒採訪，回顧他自去年7月上任以來，推出的防疫政策引起的爭議，當中他推出的防疫措施，不久後被特首李家超推翻，宣布放寛政策。盧寵茂回應說，政府的防疫政策均是經充分討論後得出，形容他與李家超的關係像一個家庭中的父母，「一個做好人，一個做衰人」，但最終政策一致。

盧寵茂接受《香港01》訪問時稱，他用一個比喻，永遠有一個做好人，一個做衰人，好似家庭中的父母，可能一個講出來的時候緊一點，另一個鬆一點，然後大家最終是一致的，政策是一致的。他補充，特首李家超是他的上司，特首很充分尊重醫衛局的意見，醫衛局從醫療衛生角度去看問題，但特首是更高層次，所有建議，特首都很重視，最終的決定是與醫衛局充分討論後得出，而事實亦證明政府的方向穩定，沒有走回頭路。