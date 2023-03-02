被指與李家超防疫有分歧　盧寵茂：像父母「一個做好人　一個做衰人」

香港經歷3年疫情後，社會全面復常。醫務衛生局局長盧寵茂接受傳媒採訪，回顧他自去年7月上任以來，推出的防疫政策引起的爭議，當中他推出的防疫措施，不久後被特首李家超推翻，宣布放寛政策。盧寵茂回應說，政府的防疫政策均是經充分討論後得出，形容他與李家超的關係像一個家庭中的父母，「一個做好人，一個做衰人」，但最終政策一致。
盧寵茂接受《香港01》訪問時稱，他用一個比喻，永遠有一個做好人，一個做衰人，好似家庭中的父母，可能一個講出來的時候緊一點，另一個鬆一點，然後大家最終是一致的，政策是一致的。他補充，特首李家超是他的上司，特首很充分尊重醫衛局的意見，醫衛局從醫療衛生角度去看問題，但特首是更高層次，所有建議，特首都很重視，最終的決定是與醫衛局充分討論後得出，而事實亦證明政府的方向穩定，沒有走回頭路。
「我哋成功，所以我哋失敗。」
對於口罩令的全面撤銷，盧寵茂在訪問中回顧3年疫情工作，稱政府一直是以「摸着石頭過河」的態度，抗疫首兩年亦十分成功，但導致變種病毒Omicron奪走近萬人性命，他形容「victim of our own success(自身成功的犧牲品)，因為我哋成功，所以我哋咁失敗。」他解釋，抗疫首兩年措施成功，疫情感染數字少，造成安全的假象，令市民認為毋需打針，長者疫苗接種率亦不高，認為政府要從推展疫苗接種的工作吸收教訓。
稱拒做「歷史學家」回望過去設獨委會
社會有聲音指希望政府成立獨立調查委員會，檢討過去3年的疫情工作。盧寵茂稱，不想做「歷史學家」回望過去，重申政府已表明不支持設立獨委會檢討疫情，但認為以「持續改善、分開的形式」去檢討抗疫，成本效益或會更好，他強調會在不同範疇總結及作出檢討，稱有關成果一定會向市民交代。