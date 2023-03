被指與李家超防疫有分歧　盧寵茂：像父母「一個做好人　一個做衰人」

「我哋成功,所以我哋失敗。」

對於口罩令的全面撤銷,盧寵茂在訪問中回顧3年疫情工作,稱政府一直是以「摸着石頭過河」的態度,抗疫首兩年亦十分成功,但導致變種病毒Omicron奪走近萬人性命,他形容「victim of our own success(自身成功的犧牲品),因為我哋成功,所以我哋咁失敗。」他解釋,抗疫首兩年措施成功,疫情感染數字少,造成安全的假象,令市民認為毋需打針,長者疫苗接種率亦不高,認為政府要從推展疫苗接種的工作吸收教訓。

稱拒 做「歷史學家」回望過去設獨委會

社會有聲音指希望政府成立獨立調查委員會,檢討過去3年的疫情工作。盧寵茂稱,不想做「歷史學家」回望過去,重申政府已表明不支持設立獨委會檢討疫情,但認為以「持續改善、分開的形式」去檢討抗疫,成本效益或會更好,他強調會在不同範疇總結及作出檢討,稱有關成果一定會向市民交代。