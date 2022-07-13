被指「分租」違場地使用條款　山道文化取消明日「香港人書展」

被拒參加書展的山道文化牽頭舉辦的第一屆「香港人書展」，原訂明日(14日)在銅鑼灣一個商場內開幕，惟主辦方今日在社交媒體fb表示，收到場地業主代表通知，指書展「分租」違反了部分場地使用條款，決定中止租用合約，山道文化宣布取消原訂明日舉行的「香港人書展」實體書展，並對已購門票及計劃前來的讀者致歉。

《香港人書展》原本有 12 間本地出版商、書店參與，包括主辦的山道文化、有種文化、界限書店及白卷出版等，地點在銅鑼灣軒尼詩道「Mall Plus」商場一樓全層，今日舉行傳媒預覽，大部分攤位都已設置好並放滿書籍。

山道文化等書籍去年被指違《港區國安法》

對於被指分租違反場地使用條款的說法，書展認為，簽約時已表明場地將用作「書展」用途，場地將有不同的參展商，並不屬法律層面上的「分租」，又指業主代表清楚表示場地曾用作「市集」用途，認為他們應知悉「香港人書展」之舉辦模式，對於業主今次決定，書展表示極度失望及遺憾，又說將在明早10點前通知替代方案，呼籲有興趣人士留意。

山道文化與另外至少兩間參展商今年被拒參與書展，他們去年參展期間，有書籍被投訴違反《港區國安法》，調查後投訴不成立。

創辦人：或改網上活動

山道文化創辦人楊子俊表示，他們是舉辦書展，合約亦寫得很清楚，已表明書展會有不同參展商參加，盡了很大努力舉辦這個書展，無奈不知道還可以做甚麼。他說書展只是單純作為「香港人為主」的活動，以展示銷售香港讀者有興趣的書籍，活動本身無特定政治傾向，場內有關反修例運動的書籍非常少，認為符合所有香港法例，若實體書展最終未能舉行，可能會改為網上活動。