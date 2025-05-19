被揭以議辦註冊高才通公司　尚海龍致歉認疏忽強調並無牟利動機

立法會議員尚海龍承認，使用了立法會議員辦事處作為「香港高才通人才服務協會」的公司註冊地址，承認未妥善區分議員身分與協會事務的界線，事出疏忽，指自己2023年擔任公職「初哥」，不熟悉相關操作而「越界」，他表示歉意。對於事件可能引起公眾誤解，深表遺憾，並承諾日後定必謹慎小心，嚴守議會規定，避免類似情況再次發生。

尚海龍發聲明說，「香港高才通人才服務協會」是他為響應特區政府「搶人才、拼經濟」的戰略部署而成立的非牟利機構，協會成立之初，人手架構經費地址均「從零開始」，一切由他操辦。而他同時兼任立法會議員，在處理公司註冊程序時，為求方便溝通籌備，使用了中信大廈的立法會議員辦事處作為註冊地址。

助理離職「出現交接疏漏」

尚海龍又說，協會在2023年11月9日成立典禮結束後，他已安排聘請秘書公司11月13號開始處理協會日常運作，其中包括更改公司註冊地址。然而，由於其後相關助理離職，出現交接上的疏漏，直至2024年年底搬離中信大廈時，才發現未有向公司註冊處申請，將協會的注冊地址及時更新至秘書公司地址。他雖然立刻糾正，但之前跟進監管不足，亦應為其負責。