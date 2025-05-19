被揭以議辦註冊高才通公司　尚海龍致歉認疏忽強調並無牟利動機

立法會議員尚海龍承認，使用了立法會議員辦事處作為「香港高才通人才服務協會」的公司註冊地址，承認未妥善區分議員身分與協會事務的界線，事出疏忽，指自己2023年擔任公職「初哥」，不熟悉相關操作而「越界」，他表示歉意。對於事件可能引起公眾誤解，深表遺憾，並承諾日後定必謹慎小心，嚴守議會規定，避免類似情況再次發生。
不熟悉相關操作「越界」
《明報》今日報道，身兼香港高才通人才服務協會創會會長的尚海龍使用金鐘中信大廈的議員辦事處，作公司註冊地址，至去年12月才申報遷走。
尚海龍發聲明說，「香港高才通人才服務協會」是他為響應特區政府「搶人才、拼經濟」的戰略部署而成立的非牟利機構，協會成立之初，人手架構經費地址均「從零開始」，一切由他操辦。而他同時兼任立法會議員，在處理公司註冊程序時，為求方便溝通籌備，使用了中信大廈的立法會議員辦事處作為註冊地址。
助理離職「出現交接疏漏」
尚海龍又說，協會在2023年11月9日成立典禮結束後，他已安排聘請秘書公司11月13號開始處理協會日常運作，其中包括更改公司註冊地址。然而，由於其後相關助理離職，出現交接上的疏漏，直至2024年年底搬離中信大廈時，才發現未有向公司註冊處申請，將協會的注冊地址及時更新至秘書公司地址。他雖然立刻糾正，但之前跟進監管不足，亦應為其負責。
絕無任何牟利動機行為
他說，協會註冊為非牟利，所有服務均以支援高才通人才為宗旨，絕無任何牟利動機及行為。而曾協助協會籌辦的議員助理，是以兼職身份由協會承擔有關薪酬，並不涉及公帑。
原文刊登於 香港電台