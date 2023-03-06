裕澤香江｜本月下旬將舉行高峰論壇　李家超：展示香港作為家族辦公室樞紐角色

「裕澤香江」高峰論壇（Wealth for Good in Hong Kong）將於本月24日在香港故宮文化博物館舉行，屆時將邀請多個環球家族辦公室及資產擁有人。

李家超：展示香港作為家族辦公室樞紐角色

行政長官李家超表示，「裕澤香江」高峰論壇，將向全球各地的環球家族辦公室及資產擁有人展示香港作為國際資產及財富管理中心的獨特優勢，及介紹香港可為環球家族辦公室提供機遇配置財富，以推動家族辦公室的積極及長遠發展，屆時與參加的環球家族辦公室決策人建立直接聯繫，協助其探索及落實在香港發展的機會，吸引更多家族辦公室來港。香港本地的家族辦公室及行業翹楚亦將與環球夥伴交流聯繫。

陳茂波：冀為香港創造更多商機

財政司司長陳茂波稱，國家支持香港強化國際資產管理中心的地位，特區政府透過一系列的改革措施，不斷提升香港作為國際資產和財富管理中心的競爭力，包括提供稅務優惠、成立專門服務隊伍、積極培訓相關人才等，以吸引更多家族辦公室落戶香港。他又指，提升香港作為家族辦公室樞紐的吸引力和地位，帶動更多資產管理和其他相關專業服務的需求，為香港創造更多商機。